ABD\'nin İran\'a Saldırılarının Ardından Küresel Piyasalarda Risk İştahı Azaldı, Brent Petrol 95 Doları Aştı

(ANKARA) - ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırılarının ardından Orta Doğu'da gerilimin yeniden yükselmesi, küresel piyasalarda risk iştahını azalttı. Asya borsalarında sert kayıplar görülürken Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin bu hafta İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden artırmasının ardından tırmanan çatışmaların enerji arzını, özellikle de Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatı etkileyebileceğine ilişkin endişeler piyasalara yansıdı.

Asya-Pasifik piyasalarında bugün satışlar hızlandı. Morgan Stanley Capital International'ın Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen endeksi yüzde 2 gerilerken, Güney Kore'nin KOSPI endeksindeki kayıp yüzde 4'e yaklaştı. Japonya'da Nikkei 225 ise yüzde 2,9 düştü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ikinci günde de sürdü. Brent petrolün varil fiyatı Asya işlemlerinde yüzde 0,9 artışla 95,45 dolara çıkarak son beş haftanın en yüksek seviyeleri civarında seyretti.

Tahvil piyasalarında da satışlar sürdü. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 4,8122'ye çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi de yüzde 3,015'e yükseldi.

WALL STREET DE GÜNÜ KAYIPLA TAMAMLADI

ABD piyasalarında da önceki gün tahvil faizlerindeki yükseliğin etkisiyle satışlar görüldü. S&P 500 yüzde 0,7, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 1 değer kaybetti.

Piyasalar aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül'deki toplantısına odaklandı. Vadeli işlemlerde, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 67 olarak fiyatlandı. Bu oran bir hafta önce yüzde 39,6 seviyesindeydi.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselerek 99,79 ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Diğer varlıklarda ise ons altın yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 304,64 dolara gerilerken Bitcoin yüzde 0,1 kayıpla 77 bin 340 dolar, Ether ise yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 407 dolar seviyesinde işlem gördü.