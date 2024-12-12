ABD'nin Petrol Stokları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Petrol Stokları Düştü

ABD'nin ticari ham petrol stokları 1.4 milyon varil azalarak 422 milyon varile geriledi.

12.12.2024 07:46
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalışla 422 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 392 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 100 bin varil artışla 219 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 30 Kasım-6 Aralık haftasında 113 bin varil artarak 14 milyon 72 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 306 bin varil azalışla 5 milyon 984 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 136 bin varil azalışla 3 milyon 99 bin varil oldu.

EIA'nın Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 520 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

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