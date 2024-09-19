ABD Petrol Stokları 1,6 Milyon Varil Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Petrol Stokları 1,6 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,6 milyon varil azalarak 417,5 milyon varile düştü.

19.09.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1,6 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 417 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artarak 380 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 100 bin varil artarak 221 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7-13 Eylül haftasında 43 bin varil azalarak 13 milyon 611 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 545 bin varil azalışla 6 milyon 322 bin varile gerilerken, ham petrol ihracatı günlük ortalama 1 milyon 284 bin varil artarak 4 milyon 589 bin varil oldu.

EIA'nın Eylül 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 300 bin varil, gelecek sene ise 13 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Petrol Stokları 1,6 Milyon Varil Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
15:43 “Söylemememiz gereken şeyler var“ demişti AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı "Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı
15:41 Aylar sonra ilk kez görüntülendi İşte teröristbaşı Fetullah Gülen’in son hali Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali
15:19 Otomotiv devinde isyan Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu Otomotiv devinde isyan! Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu
15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur
15:13 Favori çok net Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı Favori çok net! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı
15:05 Trabzonspor’un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı
15:01 KPSS’de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu
14:57 Fenerbahçe’nin yeni sponsoru belli oldu Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek
14:50 MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı! 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı
14:29 İrem Sak’ın babası son yolculuğuna uğurlandı İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 10:13:22. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Petrol Stokları 1,6 Milyon Varil Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement