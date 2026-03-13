ABD, Rus Petrolü Kısıtlamalarını Hafifletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Rus Petrolü Kısıtlamalarını Hafifletiyor

13.03.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin'in temsilcisi, ABD'nin Rus petrol kısıtlamalarını kaldırmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD'nin yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolü için kısıtlamaları kaldırdığını belirterek, Rus enerji kaynaklarına kısıtlamaların daha da hafifletilmesinin "kaçınılmaz" olduğunu ifade etti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme kararını değerlendirdi.

"ABD'nin açık bir gerçeği kabul ettiği" yorumunda bulunan Dmitriyev, "Rus petrolü olmadan küresel enerji piyasası istikrarlı kalamaz." dedi."

Dmitriyev, ABD'nin Hindistan'a Rus petrolü satın alma izni verdiğini belirterek, "Aynı zamanda transit halindeki yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolüne uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılacağını da açıkladılar." ifadesini kullandı.

Dünyanın bir enerji krizinden geçtiğine işaret eden Dmitriyev, "Brüksel bürokrasisinin bir kısmının direnişine rağmen Rus enerji kaynaklarına yönelik kısıtlamaların daha da hafifletilmesi giderek kaçınılmaz hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, Rus Petrolü Kısıtlamalarını Hafifletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:40:00. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, Rus Petrolü Kısıtlamalarını Hafifletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.