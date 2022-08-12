ABD, gelişmiş yarı iletken ve gaz türbinli motor teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini artırdı - Son Dakika
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ABD, gelişmiş yarı iletken ve gaz türbinli motor teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini artırdı

12.08.2022 18:51
ABD, gelişmiş yarı iletken ve gaz türbinli motor teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini artırdı

ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini destekleyen teknolojilere yönelik yeni ihracat kontrolleri getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini destekleyen teknolojilere yönelik yeni ihracat kontrolleri getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğiyle ilgili önemli 4 teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulanacağı bildirildi.

Söz konusu teknolojilerin gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini desteklediği belirtilen açıklamada, bunlar arasında galyum oksit ve elmasın da yer aldığı, bu malzemelerin kullanıldığı cihazların askeri potansiyeli önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, yarı iletkenler ve motorlar gibi teknolojilerin daha hızlı, daha verimli, daha uzun ve daha ağır koşullarda çalışmasına olanak tanıyan teknolojik gelişmelerin, hem ticari hem de askeri bağlamda oyun değiştirici olabileceğini belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD, gelişmiş yarı iletken ve gaz türbinli motor teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, gelişmiş yarı iletken ve gaz türbinli motor teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini artırdı - Son Dakika
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