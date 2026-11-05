ABD ticari ham petrol stokları geçen hafta 900 bin varil azaldı, beklentinin altında - Son Dakika
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ABD ticari ham petrol stokları geçen hafta 900 bin varil azaldı, beklentinin altında

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalarak 409 milyon 800 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalış yönündeydi, stoklar beklentinin altında kaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 900 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalışla 409 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 400 bin varil azalarak 282 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 200 bin varil azalışla 209 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 24-30 Ekim haftasında 11 bin varil artarak 14 milyon 3 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük bin varil azalışla 6 milyon 374 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 179 bin varil azalışla 3 milyon 675 bin varil oldu.

EIA'nın ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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