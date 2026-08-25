ABD Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Düştü - Son Dakika
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ABD Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Düştü

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Tüketici Güven Endeksi ağustosta 89,4 değerine inerek beklentilerin altında kaldı.

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta 89,4 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin ekonomik koşullara dair eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi ağustosta geçen aya kıyasla 0,8 puan azalarak 89,4 seviyesine indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 90,3 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin temmuz verisi ise 90,8'den 90,2'ye aşağı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ağustosta 6,8 puan artarak 121,2 seviyesine yükseldi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 5,8 puan azalarak 68,2 oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin ağustosta üst üste ikinci ayda düşüş kaydettiğini belirtti.

Beklentiler Endeksi'nin daha da negatif bölgeye kaydığına değinen Peterson, bu durumun Mevcut Durum Endeksi'ndeki ılımlı bir yükselişle dengelendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Düştü - Son Dakika

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