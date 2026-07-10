ABD Türkiye ile SMR Yatırımlarında İşbirliği Yapabilir - Son Dakika
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ABD Türkiye ile SMR Yatırımlarında İşbirliği Yapabilir

10.07.2026 08:55
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USTDA Direktör Yardımcısı Hardy, Türkiye'nin SMR yatırımlarında ABD ile işbirliği fırsatları olduğunu belirtti.

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Direktör Yardımcısı Thomas Hardy, Türkiye'nin küçük modüler reaktör (SMR) yatırımları konusunda ülkesiyle işbirliği fırsatlarının bulunduğunu ve USTDA'nın bu süreçte rol oynayabileceğini söyledi.

Hardy, Washington Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında USTDA'nın operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, USTDA'nın gelecek yıllarda Türkiye'de öncelik vereceği alanlara ve Türkiye için yeni projelerin değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin sorularını yanıtlayan Hardy, mayıs ayında siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında ABD'li şirket ve kurumlarla işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Türkiye'den ağırladıkları heyetle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hardy, "Türkiye programına baktığımızda dijital projeler, programlarımızın önemli bir bölümünü oluşturmaya devam edecek." dedi.

USTDA, Türkiye'nin SMR yatırımlarında önemli rol oynayabilir

Bu yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile bir araya geldiğini anlatan Hardy, Türkiye'nin SMR'lere yatırım yapmayı değerlendirirken USTDA'nın önemli bir rol oynayabileceği konusunda güçlü fikir birliğine vardıklarını aktardı.

Hardy, gelecek dönemde nükleer enerji alanında USTDA destekli yeni duyurular yapılabileceğinin sinyalini vererek, "Yakın gelecekte hem kamu hem de özel sektörde nükleer enerji alanında USTDA'dan gelecek duyuruları yakından takip etmenizi öneririm." dedi.

Türk yetkililerin baz yük elektrik ihtiyacında nükleer enerjinin önemini ortaya koyduklarını belirten Hardy, USTDA'nın Türkiye'de jeotermal enerji alanında uzun yıllara dayanan başarılı bir geçmişe sahip olduğunu, Ajansın birçok jeotermal ve dijital altyapı projesinde görev aldığını kaydetti.

Hardy, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Amerikan şirketlerinin Türkiye'de enerji projelerinin hayata geçirilmesine yönelik mevcut fırsatların farkına varmalarına yardımcı olmak amacıyla USTDA ile daha yakın işbirliği içinde çalışmak istemesinin nedeninin bu başarı geçmişi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

SMR'lerin devreye alınmasını destekleyecek düzenlemeler için birlikte çalışılabilir

SMR konusunda ABD endüstrisinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bazı ilk kurulumların gerçekleştirildiğini belirten Hardy, yapılması gereken daha çok işin bulunduğunu söyledi.

Hardy, "USTDA'nın görevi, bu reaktörler ticari ve filo düzeyinde devreye alınmaya hazır hale geldiğinde ülkelerin bu yatırım kararlarını alabilmeleri için zemin hazırlamak." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki özel sektörün gücüne dikkati çeken Hardy, hem nükleer enerjiyle sağlanabilecek ısıtma süreçlerine hem de enerji üretimine ihtiyaç duyabilecek endüstriyel kapasiteye sahip çok sayıda büyük özel sektör kuruluşunun bulunduğunu ifade etti.

Hardy, "Çalışmalarımızın bir kısmının SMR'lerin devreye alınmasını destekleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Türk hükümetindeki muhataplarımızla işbirliği yapmak olacağını düşünüyorum." dedi.

Thomas Hardy, aynı zamanda Türkiye'deki özel sektör ortaklarıyla da görüşerek nükleer enerjinin ve SMR'lerin baz yük elektrik üretiminin yanı sıra Türkiye ekonomisinin endüstriyel kapasitesi için ısı üretimini nasıl sağlayabileceğini değerlendirmelerine yardımcı olabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Türkiye ile SMR Yatırımlarında İşbirliği Yapabilir - Son Dakika

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