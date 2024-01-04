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ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, SpaceX'i Elon Musk'ı eleştiren çalışanları işten çıkarmakla suçladı - Son Dakika
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ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, SpaceX'i Elon Musk'ı eleştiren çalışanları işten çıkarmakla suçladı

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), roket ve uydu üreticisi SpaceX'i, şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanlarını yasa dışı şekilde işten çıkarmakla suçladı. NLRB'nin bölge ofisi tarafından yayımlanan bir şikayette, 2022 yılında SpaceX'i Musk'ın cinsel taciz suçlamalarıyla alay ettiği sosyal medya yorumlarından uzaklaşmaya çağırmaları nedeniyle 8 çalışanın işine son verildiği iddia edildi. Çalışanlar tarafından dağıtılan mektupta, SpaceX'e taciz politikalarını açıklığa kavuşturması ve bunları tutarlı bir şekilde uygulaması çağrısının da yapıldığı aktarılan şikayette, söz konusu mektubun dağıtılmasının yasa dışı şekilde kısıtlandığı belirtildi. Şikayette SpaceX ayrıca, çalışanları mektupla ilgili sorgulamak ve benzer faaliyetlerde bulunan işçileri kovma tehdidinde bulunmakla suçlandı.

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, SpaceX\'i Elon Musk\'ı eleştiren çalışanları işten çıkarmakla suçladı
04.01.2024 - 01:27,
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NEW ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), roket ve uydu üreticisi SpaceX'i, şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanlarını yasa dışı şekilde işten çıkarmakla suçladı.

NLRB'nin bölge ofisi tarafından yayımlanan bir şikayette, 2022 yılında SpaceX'i Musk'ın cinsel taciz suçlamalarıyla alay ettiği sosyal medya yorumlarından uzaklaşmaya çağırmaları nedeniyle 8 çalışanın işine son verildiği iddia edildi.

Çalışanlar tarafından dağıtılan mektupta, SpaceX'e taciz politikalarını açıklığa kavuşturması ve bunları tutarlı bir şekilde uygulaması çağrısının da yapıldığı aktarılan şikayette, söz konusu mektubun dağıtılmasının yasa dışı şekilde kısıtlandığı belirtildi.

Şikayette SpaceX ayrıca, çalışanları mektupla ilgili sorgulamak ve benzer faaliyetlerde bulunan işçileri kovma tehdidinde bulunmakla suçlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, CEO, Hukuk, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, SpaceX'i Elon Musk'ı eleştiren çalışanları işten çıkarmakla suçladı - Son Dakika


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