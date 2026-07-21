ABD ve Ürdün'den Ticaret Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve Ürdün'den Ticaret Anlaşması

21.07.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Ürdün ile ticaret engellerini azaltacak anlaşma yaptı, pazar erişimini artıracak.

ABD yönetimi, Ürdün ile karşılıklı ticaret anlaşması yapıldığını ve anlaşmanın ABD'li ihracatçılar için pazar erişimini artıracağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD-Ürdün Karşılıklı Ticaret Anlaşması'nın ABD'li ihracatçıların karşılaştığı uzun süredir devam eden ticaret engellerini azaltacağı ve ABD'nin kritik sektörleri için yeni pazar erişimi sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın üçüncü ülkelerin piyasa dışı politikalarıyla ortak mücadele edilmesi, yatırım güvenliği, ihracat kontrolleri ve gümrük vergilerinden kaçınmanın önlenmesi alanlarındaki işbirliği taahhütleri yoluyla barışı güçlendirmeyi, bölgesel işbirliğini artırmayı, tedarik zincirlerinin dayanıklılığını ve inovasyonu geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Anlaşmanın bölgede barış, refah ve yatırım odaklı bir geleceğin inşasına katkı sağlayacağı aktarılan açıklamada, Ürdün'ün ABD'li imalatçılar, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve diğer üreticilere fayda sağlayacak tarihi taahhütlerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında Ürdün'ün ABD'den ülkeye ihraç edilen malların neredeyse tamamı için gümrüksüz pazar erişimi sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Ürdün'ün çevre yasalarının uygulanması, zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatının yasaklanması dahil işçi haklarının korunması, fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi, adil ticaret uygulamalarının sağlanması ve gümrük prosedürlerinin iyileştirilmesi yoluyla ABD ile ticareti geliştirme taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ürdün'ün tarım ürünleri ve motorlu taşıtlar dahil olmak üzere, ABD ürünleri için tarife dışı ticaret engellerini kaldıracağı ve pazar erişimini genişleteceği belirtildi.

ABD ve Ürdün'ün üçüncü ülkelerin piyasa dışı politikalarıyla mücadele etmek üzere tamamlayıcı adımlar atacağı, yatırım güvenliği, ihracat kontrolleri ve gümrük vergilerinden kaçınmanın önlenmesi alanlarında işbirliği yaparak tedarik zinciri dayanıklılığını ve inovasyonu artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ve Ürdün'den Ticaret Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
Özel, “Çağrı heyeti“ başkanlığına Murat Karayalçın’ı önerdi Özel, "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdi
Kral Charles’tan çevre dostu camiye ziyaret Kral Charles'tan çevre dostu camiye ziyaret
Bir dönem Türkiye’nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor

19:53
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
19:15
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
19:15
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
18:37
Trump: Husiler, Kızıldeniz’i kapatırsa icabına bakarız
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız
18:35
Bodrum’da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 20:23:47. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD ve Ürdün'den Ticaret Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.