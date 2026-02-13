ABD, Venezuela Enerji Sektöründeki Kısıtlamaları Esnetti - Son Dakika
Ekonomi

ABD, Venezuela Enerji Sektöründeki Kısıtlamaları Esnetti

13.02.2026 20:49
ABD, Venezuela'nın enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlar için şartlı sözleşmelerin müzakeresine izin verdi.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'daki petrol ve gaz sektörü faaliyetlerine ilişkin belirli işlemler ile ülkede enerji yatırımlarına yönelik şartlı sözleşmelerin müzakere edilmesine izin verdi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC) yayımladığı iki genel lisans ile Venezuela enerji sektörüne yönelik kısıtlamalar esnetildi.

İlk lisans kapsamında, daha önce yasaklanan yeni petrol veya doğal gaz yatırımları için arama, geliştirme veya üretim faaliyetlerine yönelik şartlı sözleşmelerin müzakere edilmesi ve imzalanmasına OFAC'dan ayrı onay alınması koşuluyla izin verildi.

Genel lisansta Rusya, İran, Kuzey Kore, Küba ve Çin merkezli kişi veya kuruluşları kapsayan işlemler ile yaptırım listesindeki varlıklar veya gemilerle yapılan işlemlere ise izin verilmediği vurgulandı.

Diğer lisans kapsamında da bazı küresel enerji şirketlerinin Venezuela'daki petrol ve gaz operasyonlarına ilişkin işlemleri yetkilendirildi.

Böylelikle, Chevron, BP, Eni, Shell ve Repsol gibi enerji devlerinin belirli şartlar altında Venezuela'da petrol ve gaz operasyonlarına izin verildi.

Lisansta, hizmet sözleşmelerinin ABD yasalarına göre düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların ABD'de çözülmesi gibi şartlar sıralandı.

Ayrıca, işlem yapan kuruluşların, ilk işlemden 10 gün sonra ve sonrasında her 90 günde bir, işlemlerin miktarı, değeri, tarihleri ve Venezuela hükümetine yapılan ödemeleri içeren detaylı bir rapor sunmaları zorunlu kılındı.

Kaynak: AA

