Abdi İbrahim'den Gençlere Staj Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

Abdi İbrahim'den Gençlere Staj Fırsatı

Abdi İbrahim, genç yetenekler için 8 aylık 'İlaç Gibi Gelecek' staj programı başlattı.

08.10.2024 11:48
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Abdi İbrahim, genç yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla "İlaç Gibi Gelecek: Uzun Dönem Staj Programı"nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre staj programında, geleceğin profesyonellerine iş dünyasında fark yaratabilmeleri için geniş bir yelpazede eğitimler sunulacak. Programa katılacak olan 27 genç, sekiz ay boyunca iletişim teknikleri, sunum teknikleri, müzakere becerileri, finansal okuryazarlık, teknik proje yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında alanında uzman kişilerden eğitim alacak. Gençler aynı zamanda staj süresi boyunca performans değerlendirmesine tabi tutulacak ve sertifikayla programdan mezun olacak.

Mevcut yeteneklerin tutulması ve geliştirilmesine ek olarak yeni yetenekleri şirkete kazandırmak için insan kaynağına sürekli yatırım yapan Abdi İbrahim, bu doğrultuda birer yetenek olarak gördüğü gençlerin potansiyellerini ortaya çıkaracak projeleri hayata geçirerek şirketin ve ülkenin geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Geleceğin liderlerini keşfetme ve nitelikli çalışan istihdam etme hedeflerinin bir parçası olan "İlaç Gibi Gelecek: Uzun Dönem Staj Programı" da genç yeteneklere kariyerlerinde güçlü bir başlangıç yapma imkanı sunuyor.

"Bu doğrultuda yetenek yönetimini yüksek öncelikli konularımız arasında görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı M. Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim olarak uzun vadeli değer yaratma odağında kurguladıkları HEAL2050 sürdürülebilirlik stratejilerinin en önemli hedeflerinden biri de insanın geleceğini iyileştirmek olduğunu belirterek,"Bu doğrultuda yetenek yönetimini yüksek öncelikli konularımız arasında görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle hem çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi hem de yeni yetenekleri şirketimize ve sektörümüze kazandırmayı hedefliyoruz. 'İlaç Gibi Gelecek: Uzun Dönem Staj Programı' ile sektörde gençlere fırsatlar sunmaya, geleceğin iş gücüne yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abdi İbrahim, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim'den Gençlere Staj Fırsatı - Son Dakika

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