Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO 407 Mezun Verdi

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 34. Dönem Mezuniyet Töreni, coşkulu ve duygu yüklü anlara sahne oldu. 407 mezunun sağlık ordusuna dahil olduğu törende, okulun yapımına katkı sunan Sütcü ailesi, akademisyenler, veliler ve öğrenciler aynı gururu yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, okul birincisi Ela Övenç Karabulut'un konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, duygu yüklü ve ilham dolu mesajlar verdi.

Merhum babaları Abdi Sütcü'nün ismini taşıyan okulun kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Sütcü, "Bu okul, bizim için yalnızca bir eğitim kurumu değil; babamızın hayat felsefesini, emeğini ve değerlerini yaşatan kalıcı bir mirastır. Bu mirasın sağlık alanında, insan hayatına dokunan bir yapıya dönüşmüş olması bize ayrıca gurur veriyor" dedi.

Konuşmasında anneleri adına hayata geçirilen yeni bir projeyi de paylaşan Sütcü, "Şimdi de merhum annemiz Fatma Sütcü'nün adını yaşatacak önemli bir sağlık projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyoruz" dedi.

Ailenin değer anlayışına da değinen Sütcü, başarı tanımlarının sadece iş dünyasıyla sınırlı olmadığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Biz Sütcü ailesi olarak, hayattaki başarıyı yalnızca unvanlarla, kurduğumuz fabrikalarla ya da elde ettiğimiz kazançla ölçmüyoruz. Bizler, babamızdan vatana ve millete hayırlı bireyler olmanın değerini öğrendik. Bugün aynı anlayışı kendi evlatlarımıza da aktarıyoruz. Ben beş evlat sahibi bir baba olarak inanıyorum ki; gerçek başarı, ülkesine fayda sağlayan, vicdanlı ve ahlaklı bireyler yetiştirebilmektir. Çünkü kalıcı başarı; kazandığınız parayla değil, insanlığa kazandırdığınız değerlerle ölçülür. Kıymetli akademisyenlerimiz, sizlere en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu salonu dolduran pırıl pırıl gençlerimize sadece bilgi aktarmakla kalmadınız; onlara ilham verdiniz, içlerindeki potansiyeli keşfetmelerine vesile oldunuz. Değerli velilerimiz, sizler bu sürecin en fedakar kahramanlarısınız. Evlatlarınızın eğitim yolculuğunda maddi ve manevi her türlü desteği gösterdiniz. Gözlerinizdeki gurur, bu başarının en anlamlı yansımasıdır. Sevgili gençler, yalnızca birer mezun değil, aynı zamanda yarının sağlık sistemini omuzlayacak donanımlı ve sorumluluk sahibi bireylersiniz. Yüksekokulumuz sizlere yalnızca mesleki bilgi kazandırmadı; aynı zamanda bir etik duruş, bir sorumluluk anlayışı ve insan odaklı bir bakış açısı kazandırmaya çalıştı."

"Bilgiyle başlar, beceriyle gelişir, şefkatle tamamlanır"

Sağlık mesleğinin teknik bilgiyle sınırlı kalamayacağına işaret eden Sütcü, Seçtiğiniz meslek yalnızca teknik yeterlilik değil; vicdan, sabır ve merhamet gerektirir. İnsan yaşamına dokunmak, acıyı hafifletmek ve şifaya vesile olmak sadece mesleki bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir sorumluluktur. Ülkemizin sizin enerjinize, bilginize ve vicdanınıza her zaman ihtiyacı var. Cesur olun, ilkelerinizden taviz vermeyin ve insanlığa fayda sağlayacak işler yapmayı hayatınızın merkezine alın. ve unutmayın: 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü, sadece Türk hekimlerine değil, aynı zamanda sizler gibi sağlık çalışanlarına duyulan büyük inancın ifadesidir. 34. Dönem mezunlarımızı yürekten kutluyor, başarılarınızın hayat boyu sürmesini diliyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık ve umut dolu olsun" diye konuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Akıllı: "Bu Başarı, Ailelerin de Başarısıdır"

Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Sn. Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, törende yaptığı konuşmada,mezuniyetin bireysel değil, kolektif bir başarı olduğunu kaydetti. Akıllı, "Bugün burada yalnızca öğrenciler değil, sabırla, inançla yanlarında yürüyen aileleri de mezun oluyor" dedi.

Sütcü ailesine okula katkılarından dolayı teşekkür eden Akıllı, konuşmasını 15 Temmuz vesilesiyle tüm şehitleri anarak tamamladı.

Yüksekokul Müdürü Sn. Prof. Dr. Şule Menziletoğlu Yıldız ise 407 mezunun sağlık sektöründe önemli görevler üstleneceğini belirtti.

Yıldız, okullarının 9 branşta eğitim öğretim verdiğini, yakında sağlık bilişimi alanında yeni bir program açılacağını da müjdeledi. Prof. Dr. Yıldız, Sütcü ailesine teşekkür ederek, "Bu destekler yalnızca bir bina değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan bir mirastır" dedi.

Mesleki Yemin Töreni

Konuşmaların ardından, mezun öğrenciler sağlık mesleğinin etik değerlerine bağlı kalacaklarına dair mesleki yeminlerini ettiler. Salondaki yoğun duygu eşliğinde yemin töreni gerçekleşti.

Okul birincisi Ela Övenç Karabulut'un yaş kütüğüne ismini çakmasının ardından başarı ödülleri; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, MYO Müdürü Prof. Dr. Şule Menziletoğlu Yıldız, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB Yönetim Kurulu Üyeleri M. Nedim Büyüknacar, AOSB Müdürü Ersin Akpınar, akademisyenler ve okul yöneticileri tarafından takdim edildi. Mezuniyet coşkusu yaşanırken, Bekir Sütcü, ayrıca, dereceye giren öğrencilere Sütcü Ailesi adına hediyelerini verdi. - ADANA