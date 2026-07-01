ACEA'dan 'Made in EU' İtirazı - Son Dakika
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ACEA'dan 'Made in EU' İtirazı

01.07.2026 17:05
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ACEA, AB'nin 'Made in EU' kurallarının Türkiye'deki yatırımları olumsuz etkilememesini talep etti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında getirilecek "Made in EU" kurallarının, Avrupa otomotiv üreticilerinin Türkiye'deki mevcut yatırımlarını olumsuz etkilememesini talep etti.

Avrupa otomotiv sektörünü temsil eden ACEA, AB'nin küresel tedarik zincirlerindeki bağımlılığını azaltmak, sanayinin rekabet gücünü artırmak ve stratejik sektörlerde üretimi Birlik içinde güçlendirmek amacıyla hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası'na ilişkin görüş belgesini yayımladı.

Kamu alımları, devlet destekleri ve çeşitli teşvik programlarında belirli oranlarda "Made in EU" (Avrupa'da Üretim) şartı getirilmesi öngörülen yasal düzenleme hakkında Avrupa otomotiv sektörünün görüşlerini sunan belgede, Avrupa sanayisinin güçlendirilmesi ve temiz teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerine destek verildiği belirtildi.

Belgede, "AB'nin sanayi tabanının zayıflaması riski gerçektir ve Avrupa'da üretimi destekleyecek akıllı ve hedefe yönelik tedbirler haklıdır. Mevcut taslak haliyle öneri, yerleşik tedarik zincirlerini bozma ve bugüne kadar yapılan çok sayıda yatırımı riske atma tehlikesi taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

AB sanayisini zayıflatmak yerine güçlendirecek, mevcut yatırımları ve istihdamı ortadan kaldırmak yerine koruyacak pragmatik bir uygulama planına ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen belgede, sektörün halihazırda sıfır emisyonlu ulaşıma geçiş sürecinde köklü bir dönüşüm yaşadığı, süreçte yoğun küresel rekabet, artan üretim maliyetleri ve azalan tüketici talebinin olduğu anımsatıldı.

Belgede, AB üyesi 27 ülkenin önceliğine dayalı bir yaklaşımın meşru olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunun kademeli biçimde uygulanması ve haklı gerekçelere dayanan hedefli istisnalar içermesi gerekir. Örneğin ACEA üyelerinin mevcut fabrikalarının kapsam dışında bırakılması, Avrupa'da yapılan yatırımları atıl hale getirecek ve rekabet gücümüzü en kritik dönemde zayıflatacaktır. Araç montajı ve parça üretiminin Avrupa'da yapılmasını zorunlu kılan kurallar, üretim maliyetlerini artıracaktır. Buna karşılık yeterli teşvik sağlanmazsa, Sanayi Hızlandırma Yasası Avrupa'da üretim yapmanın maliyetini artıracak ancak bunun ekonomik cazibesini güçlendirmeyecektir."

Belgede, yerelleşmeyi teşvik edecek etkili destekler sağlanması gerektiği vurgulanarak, Avrupa içeriğinin parçalara göre değil, tamamlanmış araca göre hesaplanması gerektiği, bir otomobilin yalnızca parçaların toplamından ibaret olmadığı, AR-GE faaliyetleri, ileri mühendislik ve yüksek nitelikli iş gücünün de önemli değer yarattığı hatırlatıldı.

Avrupalı üreticilerin mevcut yatırımlarının korunması gerektiğine dikkati çekilen belgede, "Sanayi Hızlandırma Yasası'nın tüm politika araçları, AB'nin yakından entegre komşuları olan Türkiye ve Fas'ta yerleşik ACEA üyelerinin mevcut faaliyetlerini dikkate almalıdır. Böylece o dönemde geçerli olan çerçeve kapsamında iyi niyetle yapılan yatırımların boşa gitmemesi sağlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Belgede, Sanayi Hızlandırma Yasası teklifinin yayımlanmasından önce kurulmuş üretim kapasitelerinin kanundan muaf tutulmasının önemine işaret edilerek, İngiltere'nin "Made in EU" sistemi içinde eşit ortak olarak kabul edilmesi istendi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ACEA'dan 'Made in EU' İtirazı - Son Dakika

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