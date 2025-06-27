Acıpayam'da Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Acıpayam'da Arpa Hasadı Başladı

Acıpayam\'da Arpa Hasadı Başladı
27.06.2025 17:19
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Vali Coşkun, Acıpayam'da buğday hasadı sezonunu başlattı, üreticilere bereket diledi.

Denizli'nin hububat deposu ilçelerinden Acıpayam'da arpa hasadı, Vali Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla başladı. Biçerdöver kullanan Vali Coşkun, ilk hasadı gerçekleştirdi.

Denizli'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde yapılan sezonun ilk arpa hasadına Vali Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, il ve ilçe teknik personelleriyle protokol katılım sağladı.

Yılın ilk hasadını gerçekleştirerek, üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, hububat hasadı ile ilgili olarak; "İlimizde geçen yıl 137 bin 135 hektar alanda 334 bin 764 ton hububat üretimi gerçekleşmiş olup en çok Acıpayam, Çivril, Tavas, Pamukkale ve Honaz ilçelerimizde üretimi gerçekleştirilmiştir. Hasat sürecinin kontrollü şekilde yürütülebilmesi amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personelden oluşan denetim ekiplerimiz tarafından saha kontrolleri sürdürülmektedir. İnşallah bu 2025 yılı hububat hasadımız da veriminin ve bereketin bol olduğu, üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olacaktır. Ayrıca Üreticilerimizden ricamız lütfen hasat sonrası toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının koruyalım. Çevresel zararların önlenmesi ve doğal dengenin sürdürülebilirliği amacıyla anız yakmayalım" dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ise Denizli hububat sezonu için yaptığı değerlendirmede, "An itibariyle merkez ovada hububat hasadı tamamlanmış olup, üretici kardeşlerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, biçerdöverin direksiyonuna geçerek, ilçedeki ilk hububat hasadı gerçekleştirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Acıpayam'da Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika

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