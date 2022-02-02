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Adana'da 2. Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı - Son Dakika

Adana'da 2. Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

02.02.2022 14:36
Adana'da 2. Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

Adana'da bu yıl 2. kez düzenlenen Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, 30 ülkeden 200 kişilik ticari alım heyetinin de katılımıyla açıldı.

Adana'da bu yıl 2. kez düzenlenen Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, 30 ülkeden 200 kişilik ticari alım heyetinin de katılımıyla açıldı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara pijama, iç çamaşırı, kot, tekstil makineleri ve kumaş sektöründen firmaların temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Süleyman Elban, Çukurova'da tekstil üretimine katkı sağlayan sanayici ve çalışanlara teşekkür etti.

Türkiye'deki sanayileşmede Adana'nın lokomotif görevi gördüğünü belirten Elban, "Adana, Çukurova pamuğuyla, ipliğiyle, kumaşıyla ve konfeksiyonuyla Türkiye'ye bu sanayiyi ilk getiren ve bu sanayiyle Türkiye'nin sanayileşmesinde önemli rol oynamış bir şehir. Tekstilin ve konfeksiyonun fuarının da bu şehirde yapılması, gelişmesi önümüzdeki dönemde Adana'nın bu fuarla adının anılması bizim de beklentimiz ve öyle olacağından da kuşkumun olmadığını söylemek isterim." dedi.

Sektör, istihdama katkı sunuyor

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da kentin en köklü tekstil üretim merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Adana'nın, tekstil ve hazır giyimde marka haline geldiğini aktaran Kıvanç, "Bu sektör pamuk üretiminden elyafa, iplikten kumaşa ve elbiseye varana kadar ekonominin birçok alanına hitap etmektedir. Büyük istihdam yaratıyor, çok büyük ticaret yaratıyor. Dünyada 75 milyon kişinin çalıştığı bu sektör ülkemizde de yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımızın ekmek kapısı oluyor. Bu sektör her ülkenin en önce korunan sektörüdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 30 ülkeden 200 kişilik ticari alım heyetinin de yer aldığı fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 5 Şubat Cumartesi'ye kadar ziyarete açık olacak.

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Hazır Giyim, Çukurova, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana'da 2. Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Adana'da 2. Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı - Son Dakika
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