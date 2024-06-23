Adana'da 2024 yılının ilk iki çeyreğinde 10 bin 972 konut satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da 2024 yılının ilk iki çeyreğinde 10 bin 972 konut satıldı

Adana\'da 2024 yılının ilk iki çeyreğinde 10 bin 972 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Adana'da 2024 yılının ilk iki çeyreğinde 10 bin 972 konut satıldı. Türkiye genelinde ise bu sayı 465 bin 761 olarak belirlendi.

23.06.2024 13:56
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Adana'da 2024 yılının ilk iki çeyreğinde 10 bin 972 konut satıldı.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde 2024 yılının ilk iki çeyreğinde 465 bin 761 konut satıldığı belirtilirken Adana'da ise bu sayı 10 bin 972 oldu. Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azalarak 465 bin 761 oldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da 2024 yılının ilk iki çeyreğinde 10 bin 972 konut satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 2024 yılının ilk iki çeyreğinde 10 bin 972 konut satıldı - Son Dakika
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