Adana'da Ayçiçeği Ekimi Artıyor - Son Dakika
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Adana'da Ayçiçeği Ekimi Artıyor

Adana\'da Ayçiçeği Ekimi Artıyor
09.06.2026 09:44
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Devlet destekleriyle Adana'da ayçiçeği ekimi ve üretimi artış gösteriyor, Tufanbeyli'de bile ekilmekte.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da, devletin verdiği destekler ayçiçeği ekimini arttırdı. Kış aylarında hava şartlarının sert olduğu, kar yağışı alan Tufanbeyli ilçesinde dahi ayçiçeği ekilmeye başlandı.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Çukurova'da, halk arasında "günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği ekimi devletin desteğiyle artmaya devam ediyor. Ülkenin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Adana'da yılın yaklaşık 5 ayı kar altında kalan Tufanbeyli ilçesinde dahi üreticiler ayçiçeği ekiyor.

Ekonomik değeri en yüksek olan bitkilerden olan ayçiçeği, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal üretimde önemli yer tutuyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla önemi daha da artan ayçiçeğinden Adana genelinde bu yıl 750 bin dekardan 225 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da özellikle kuzey ilçelerde ayçiçeği ekim alanlarının bu yıl önemli ölçüde arttığını söyledi. Geçen yıl ayçiçeği fiyatlarının üreticiyi buğdaya göre daha fazla memnun ettiğini belirten Doğan, bu nedenle çiftçilerin ayçiçeğine yöneldiğini ifade etti.

"Ayçiçeği önemli alternatif bir ürün"

Ayçiçeğinin soya ve buğday gibi ürünlere göre daha yüksek gelir sağladığını kaydeden Doğan, "Ayçiçeği çiftçimiz için önemli bir alternatif ürün haline geldi. Önümüzdeki yıllarda Adana Ovası'nda ayçiçeği ekim alanlarının daha da artacağını düşünüyoruz. Bölgemizde ayçiçeği genellikle buğdaydan sonra ikinci ürün olarak ekilmeye başlandı. Yayla kesimlerinde ise birinci ürün olarak yetiştiriliyor" dedi.

Bu yıl yağışların yeterli seviyede gerçekleşmesinin ayçiçeği verimine olumlu yansıyacağını belirten Doğan, kuzey ilçelerde birçok üreticinin buğday yerine ayçiçeğini tercih ettiğini söyledi.

"Ayçiçeği önemli bir ürün"

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Doğan, "Ayçiçeği yalnızca bitkisel yağ üretiminde değil, hayvan yemi üretiminde de kullanılan önemli bir tarım ürünüdür. Rusya-Ukrayna savaşı döneminde ayçiçeğinin ne kadar stratejik bir ürün olduğunu gördük. Paramız olsa bile ürüne ulaşmakta zorluk yaşadık. Bu nedenle ülkemiz için üretimin artırılması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Desteklerdeki artış ekim alanlarını genişletti"

Devlet desteklerine de değinen Doğan, geçen yıl dekara 732 lira olan ayçiçeği desteğinin bu yıl 930 liraya çıkarıldığını belirterek, "Destek miktarında artış yapıldı ancak enflasyon dikkate alındığında daha yüksek seviyelerde açıklanmasını bekliyorduk. Buna rağmen desteklerdeki artış, bölgemizde ayçiçeği ekim alanlarının genişlemesine katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Tufanbeyli ayçiçeği üretimi açısından verimli bir bölge"

Tufanbeyli gibi yüksek rakımlı bölgelerde de ayçiçeği ekiminin arttığını anlatan Doğan, "Bu bölgelerde iklim daha serin olduğu için ekim ve hasat ovaya göre daha geç gerçekleşiyor. Tufanbeyli ayçiçeği üretimi açısından verimli bir bölge. Bu yıl alınacak verimin yüksek olması halinde üreticiler ilerleyen yıllarda da buğday yerine ayçiçeğini tercih edebilir" dedi.

Ayçiçeği fiyatlarının geçen yıl kilogram başına 28-30 lira bandında seyrettiğini belirten Doğan, bu yılın fiyatlarının daha yüksek beklendiğini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Tufanbeyli, Çiftçilik, Ekonomi, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Ayçiçeği Ekimi Artıyor - Son Dakika

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