Ekonomi

Adana'da berberlerin bayram sabahına kadar sürecek yoğun mesaisi başladı. Berberler çözümü banka gibi sıra numarası dağıtarak buldu.

Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk en üst düzeye ulaştı. Adana'da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluşturdu. Bayram öncesinde vatandaşlar her ne kadar randevu alarak berberlere gitse de yine de kuyrukta beklemeleri dikkat çekti. Sabah 07.00'da dükkanını açan berberlerin, bayram namazına kadar mesai yapacakları öğrenildi.

Çözümü sıra numarasında buldular

Adanalı berber Ercan Ocaklı ise yoğunluk için çözümü banka gibi sıra numarası dağıtarak buldu.

"Çözümü numaralandırma sisteminde bulduk"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan berber Ocaklı, "Bayram sabahına kadar devam edeceğiz. Bayramda da açık olacağız. Şuanda en son 89 numarayı verdik. Geceye kadar devam edecek yoğunluk. Hatta dün gece saat 03.00 - 04.00'da telefonumda 20 cevapsız arama vardı yetiştiremiyoruz. Kuaförlük sektöründe böyle oluyor. Vatandaşlarımız her zaman tıraşını son güne bırakıyor bu yüzden yoğunluk oluşuyor. Bizlerde çözümü numaralandırma sisteminde bulduk. En azından sırada bu şekilde karışmıyor. Vatandaş arıyor kaçıncı sırada olduğumuzu soruyor. Ona göre tıraş için buraya geliyor" ifadelerini kullandı.

89 numaralı sırayı alan Sezgin Tok isimli vatandaş, "İşimiz vardı bu yüzden bayağı geciktik. Tıraşa ancak bugün geldik. Sıra numaram 89 fakat yapacak bir şey yok. Sıranın bana gelmesi 2-3 saati bulur ama sıkıntı yok bekleriz artık" dedi.

"Son güne bıraktım"

Ramazan Aras isimli vatandaş, "70 numaralı fişi aldım. Ortalama bir saattir sıra bekliyordum, şimdi tıraş olmaya başladım. Mecbur kendi işlerimi bitiremediğim için son güne bırakmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. - ADANA