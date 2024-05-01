Adana'da Buğday Hasadı Başladı, Verim Yüzleri Güldürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Buğday Hasadı Başladı, Verim Yüzleri Güldürdü

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Adana'da buğday hasadı başladı ve verimli bir hasat bekleniyor. Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden olan Adana'da, çiftçiler buğdaylarını ucuza satmamaları konusunda uyarıldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday fiyatlarının ton başına 15 bin lira olmasını ve prim desteğinin de ovada 1, kıraç bölgelerde 2 lira olmasını istediklerini belirtti.

01.05.2024 10:25
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Adana'da buğday hasadı başladı, verim yüzleri güldürdü

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Çiftçi buğdayını ucuza satmasın"

ADANA - Stratejik öneme sahip birçok ürünün hammaddesi olan buğdayın, Adana'da hasadı başladı.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da buğdayda hasat başladı. Birçok ürünün hammaddesi olan ve savaşlar nedeniyle stratejik öneme sahip buğday için biçerdöverler Çukurova'daki tarlalarda çalışmaya başladı.

Türkiye'nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Adana'da kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Bu yıl kent genelinde 1 milyon 330 bin dekar buğday ekildi. Dönüm başına ortalama 500 ile 600 kilogram arasında verim alınan buğdayda toplamda ise 1 milyon tona yakın rekolte bekleniyor.

"Verimi iyi bekliyoruz"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da ilk turfanda buğday hasadı başladı. 50 dönüm alanda bugün buğday alanı yapılıyor. Kurak bir alanda olmamıza rağmen dönüme 600-650 kilogram verim bekliyoruz. Bundan sonra burada ki hasat ovaya doğru ilerleyecek. Adana'nın tamamında verimi iyi bekliyoruz" dedi.

"Çiftçiler buğdayını ucuza satmasın"

Çiftçilere buğdayların Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satılması gerektiğini anlatan Doğan, "Lisanslı depolar bütün çiftçilerin buğdayını alacak. Çiftçiler buğdayını ucuza satmasın. Önümüzdeki günlerde buğday fiyatları açıklanınca lisanslı depolara çiftçi buğdayını döksün. Oradan alacağı elektronik ürün senediyle satışı TMO'ya gerçekleştirebilir. Bizler fiyatları bu sene ton başına 15 bin lira bekliyoruz. Prim desteğinin de ovada 1, kıraç bölgelerde 2 lira olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların çiftçiyi sevindirmesiyle gelecek sene ekim alanlarının daha da artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Buğday Hasadı Başladı, Verim Yüzleri Güldürdü - Son Dakika

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