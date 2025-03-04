Adana'da Çiftçiler Mısır Ekimine Yöneldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Çiftçiler Mısır Ekimine Yöneldi

Adana\'da Çiftçiler Mısır Ekimine Yöneldi

Kuraklık nedeniyle Adana'da çiftçiler, riski az olan mısıra yönelerek ekim alanlarını artırıyor.

04.03.2025 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli üretim alanlarından Adana'da kuraklıktan endişelenen çiftçilerin bir kısmı, riski az olan Mısır ekimine yöneldi. Bir çok tarlada mısır tohumları toprakla buluşmaya başladı.

Hem meyve hem sebze de önemli bir yere sahip Adana'da çiftçiler her dönem üretim yapıyor. İlkbaharın kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde ise Kozan ilçesinde çiftçiler bereketli toprakları mısır tohumlarıyla buluşturmaya başladı. Her geçen yıl kuraklık endişesi biraz daha artan üreticiler bu sene mısır ekimi arttırmaya başladı. Çiftçilerin mısırı risk ve iş gücü az olduğu için tercih ettiği belirtildi.

Bu yıl bölgede mısır ekim alanlarının arttığına dikkat çeken Ziraat Mühendisi Taner Arığoğlu, bölgede yoğun kuraklık nedeni ile çiftçilerin alternatif ürünler yerine mısır ekimine yöneldiğini kaydetti.

Bölgede üretim yapan Ziraat Mühendisi Taner Arıoğlu da, "2 bin dekar üretim alanında bin 500 dekarı mısır üretim alanına ayırdık. Kuraklıktan dolayı topraktaki ekim yataklarında nem derecesi sürekli düşüyor. Böyle devam ederse alternatif sulamaya geçmek zorunda kalacağız" dedi.

Mısırın yanında fıstık ekimi planladıklarını da aktaran Arıoğlu, "Ova da şuan mısır ekimi artmış durumda. Mısır diğer ürünlere göre riskleri ve iş gücü daha az. Pazarlaması, depolaması kolay bir ürün. Bu yıl tohum uyandırma dönemi başarılı gerçekleşirse ayçiçek tarlalarını da görürüz, susuzluğa dayanıklı bir ürün" diye konuştu.

Osmaniye'ye bağlı Kadirli Mehmetli Barajında da kuraklık riski olduğuna değinen Arıoğlu, "Çiftçilerimiz bilinçli ama kurak arazilerde ekimler biraz beklene bilir. Sulama imkanlarımız zayıf. Çok kurak yerlerde bekleme yapılabilir" diyerek tavsiyede bulundu. - ADANA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Üretim, Tarım, Kozan, Mısır, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Çiftçiler Mısır Ekimine Yöneldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:15:02. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Çiftçiler Mısır Ekimine Yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.