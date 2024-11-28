Adana'da DSİ Taşınmaz İhalesi Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da DSİ Taşınmaz İhalesi Yapılacak

Adana\'da DSİ Taşınmaz İhalesi Yapılacak

DSİ, Adana'nın Çukurova ve Seyhan'daki taşınmazları kapalı teklif usulüyle satacak.

28.11.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülkiyeti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki taşınmazlar, kapalı teklif usulüyle satılacak.

DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki iki arsanın DSİ Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin satış ihalesi, 10 Aralık'ta DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacaklar, taşınmaz malların satış şartnamesini, kurumun Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden 9 Aralık saat 16.00'ya kadar 500 lira karşılığında alabilecek.

Çukurova ilçesindeki taşınmazın KDV hariç tahmini bedeli 17 milyon 540 bin 287 lira, Seyhan ilçesindeki taşınmazın ise KDV hariç 35 milyon 379 bin 900 lira olarak belirlendi.

Kapalı teklif usulüyle satılacak taşınmazlar için isteklilerin, ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına istenen evraklarla bizzat başvurması gerekiyor.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Çukurova, Ekonomi, Finans, Seyhan, Emlak, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da DSİ Taşınmaz İhalesi Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:11:51. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da DSİ Taşınmaz İhalesi Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.