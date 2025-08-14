Adana'da Elektrik Kesintilerine Kalıcı Çözüm

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Adana'daki elektrik kesintilerinin çözümü için 71 trafoda kalıcı çözüm sağlandığını, yeni trafo tesisleri kurulumu ve mevcut trafolarda güç artırımı çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.

Toroslar EDAŞ'ın Adana'daki elektrik kesintileri ve alınan önlemlere ilişkin açıklamasına göre, şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesiyle elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaştı.

Buna göre, 1 Temmuz'da 862 megavat olan maksimum yük, geçen hafta sonunda yüzde 52 atışla 1313 megavata yükseldi. Bu olağanüstü talep, bazı trafolarda aşırı yüklenmeye yol açtı.

Kesintiler, özellikle klima kullanımının ve usulsüz elektrik tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, sözleşme gücünün ve yasal sınırın üzerinde elektrik tüketimi yapılan yerlerdeki trafolarda meydana geldi.

Ev ve iş yerlerinde artan elektrikli cihaz kullanımı enerji tüketimini en üst noktaya taşırken, bu durum trafoların kapasitesini aşmasına ve aşırı yüklenme sonucunda kesintilere neden oldu.

71 trafoda kalıcı çözüm sağlandı

Sorunların çözümü için acil aksiyon planları devreye alınarak saha ekipleri ve yüklenici firmalar sahaya yönlendirildi.

Adana merkezde 34 trafoda güç yükseltimi, 9 trafoda yük aktarımı yapıldı ve 2 yeni trafo tesis edildi. Kuzey ilçelerde 8 trafoda güç yükseltimi, 7 trafoda yük aktarımı, Ceyhan ve Yumurtalık'ta ise 11 trafoda güç yükseltimi gerçekleştirildi.

Yılın ilk yarısında Adana'da yaklaşık 295 milyon lira yatırım yapan şirket, 6 bin 679 armatür, 126 trafo ve 315 dağıtım merkezi bakımını tamamladı. Yeni yatırımlar kapsamında ise 707 kilometre kablo döşedi, 5 bin 68 yeni armatür, 453 pano ve 216 trafo montajı yaptı.

Açıklamada, kesintilerin en aza indirilmesi için yaklaşık 50 bin aboneyi kapsayan toplam 71 trafoda kalıcı çözümler sağlandığı kaydedildi.