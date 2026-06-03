Kentsel dönüşüm için yeni model: "Bankalar müteahhit olacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kentsel dönüşüm için yeni model: "Bankalar müteahhit olacak"

Kentsel dönüşüm için yeni model: "Bankalar müteahhit olacak"
03.06.2026 10:26  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAİMFED, Adana'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir platform kuracak. Finansman sorununu aşmak amacıyla bankaların müteahhit gibi projelerde yer alacağı bir model geliştirildi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Adana'da "Kentsel Dönüşüm Platformu" kurulacağını belirterek, finansman sorununu aşmak için bankaların projelerde müteahhit gibi görev alacağı yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, "Deprem değil bina öldürür" gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Hal böyle olunca ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesi için çalışmalar hız kazandı.

Ancak Adana'da kentsel dönüşüm çalışmalarının istenilen hızda devam etmemesi üzerine DAİMFED çalışma başlattı. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel olan finansmana erişim konusunda çalışma yapan DAİMFED, bankaları da sisteme dahil ederek bankaların müteahhit gibi konut satacağı sistem üzerinde hazırlıkları tamamladı.

"Yeni platform kurulacak"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetin kentsel dönüşüm konusunda önemli kredi ve destekler sunduğunu ancak sürecin istenilen seviyede ilerlemediğini ifade etti. Bunun en önemli nedenlerinden birinin kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu belirten Karslıoğlu, Adana'da valilik öncülüğünde tüm ilgili kurumların yer alacağı bir platform oluşturacaklarını kaydetti.

Kurulacak Kentsel Dönüşüm Platformu'nun DAİMFED tarafından koordine edileceğini ifade eden Karslıoğlu, "Kentsel dönüşümü ilgilendiren tüm kurumlarımızın bir araya geldiği bir yapı oluşturacağız. Hangi kurumlar arasında süreç takılıyorsa anında çözüm üreterek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bu platformun deprem bölgesindeki 11 ilimize de örnek olmasını umut ediyoruz" dedi.

"Bankalar müteahhit olacak"

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birinin finansman olduğunu belirten Karslıoğlu, bu soruna yönelik yeni bir model geliştirdiklerini söyledi. Karslıoğlu, "Buradaki tek sorun maddi sorundu, bunu da aştık. Bankaları müteahhit yapacağız. Örneğin bir mahallede bir ada düşünün. Vatandaşlara mevcut konutlarının karşılığını vereceğiz, geri kalan arsa ise bankanın olacak. Banka da müteahhit gibi projeyi yaptıracak. Böylece dönüşüm süreci hız kazanacak" diye konuştu.

"Güney Adana'da dönüşüm yıllar önce tamamlanmalıydı"

Adana'nın özellikle güney kesimlerinde kentsel dönüşümün geciktiğini dile getiren Mustafa Karslıoğlu, yerel yönetimlerin de sürece daha fazla katkı sunması gerektiğini belirtti. Belediye başkanlarının teknik ekipleriyle sahada aktif rol almasının önemine dikkat çeken Karslıoğlu, "Güney Adana diye tabir ettiğimiz bölgelerde kentsel dönüşümün 15-20 yıl önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Bunun çözüm noktası da kurumların ortak hareket edeceği Kentsel Dönüşüm Platformu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mevcut yapı stokunda orta gelir grubuna yönelik konut eksikliği bulunmadığını belirten Karslıoğlu, asıl riskin eski ve mühendislik hizmeti almamış yapılarda olduğunu vurgulayarak, "Bilim ve fen kurallarına göre yapılmamış binalarımızın gerek yerinde dönüşüm gerekse kentsel dönüşüm kapsamında hızla yenilenmesi gerekiyor. Çünkü biz bu yapılara 'tabut bina' diyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, Adana, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kentsel dönüşüm için yeni model: 'Bankalar müteahhit olacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Mehmet’in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik 18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik
Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Mourinho’dan Arda Güler’e kötü haber Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

10:15
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Yıldız ismin genç hali olay oldu
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
10:02
Lewandowski’den Fenerbahçe için beklenen cevap geldi
Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap geldi
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:26
İran füzelerle vurdu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
08:59
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun MYK’sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 10:28:51. #7.12#
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için yeni model: "Bankalar müteahhit olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.