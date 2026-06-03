Kentsel dönüşüm için yeni model: "Bankalar müteahhit olacak"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Adana'da "Kentsel Dönüşüm Platformu" kurulacağını belirterek, finansman sorununu aşmak için bankaların projelerde müteahhit gibi görev alacağı yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, "Deprem değil bina öldürür" gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Hal böyle olunca ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesi için çalışmalar hız kazandı.

Ancak Adana'da kentsel dönüşüm çalışmalarının istenilen hızda devam etmemesi üzerine DAİMFED çalışma başlattı. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel olan finansmana erişim konusunda çalışma yapan DAİMFED, bankaları da sisteme dahil ederek bankaların müteahhit gibi konut satacağı sistem üzerinde hazırlıkları tamamladı.

"Yeni platform kurulacak"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetin kentsel dönüşüm konusunda önemli kredi ve destekler sunduğunu ancak sürecin istenilen seviyede ilerlemediğini ifade etti. Bunun en önemli nedenlerinden birinin kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu belirten Karslıoğlu, Adana'da valilik öncülüğünde tüm ilgili kurumların yer alacağı bir platform oluşturacaklarını kaydetti.

Kurulacak Kentsel Dönüşüm Platformu'nun DAİMFED tarafından koordine edileceğini ifade eden Karslıoğlu, "Kentsel dönüşümü ilgilendiren tüm kurumlarımızın bir araya geldiği bir yapı oluşturacağız. Hangi kurumlar arasında süreç takılıyorsa anında çözüm üreterek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bu platformun deprem bölgesindeki 11 ilimize de örnek olmasını umut ediyoruz" dedi.

"Bankalar müteahhit olacak"

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birinin finansman olduğunu belirten Karslıoğlu, bu soruna yönelik yeni bir model geliştirdiklerini söyledi. Karslıoğlu, "Buradaki tek sorun maddi sorundu, bunu da aştık. Bankaları müteahhit yapacağız. Örneğin bir mahallede bir ada düşünün. Vatandaşlara mevcut konutlarının karşılığını vereceğiz, geri kalan arsa ise bankanın olacak. Banka da müteahhit gibi projeyi yaptıracak. Böylece dönüşüm süreci hız kazanacak" diye konuştu.

"Güney Adana'da dönüşüm yıllar önce tamamlanmalıydı"

Adana'nın özellikle güney kesimlerinde kentsel dönüşümün geciktiğini dile getiren Mustafa Karslıoğlu, yerel yönetimlerin de sürece daha fazla katkı sunması gerektiğini belirtti. Belediye başkanlarının teknik ekipleriyle sahada aktif rol almasının önemine dikkat çeken Karslıoğlu, "Güney Adana diye tabir ettiğimiz bölgelerde kentsel dönüşümün 15-20 yıl önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Bunun çözüm noktası da kurumların ortak hareket edeceği Kentsel Dönüşüm Platformu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mevcut yapı stokunda orta gelir grubuna yönelik konut eksikliği bulunmadığını belirten Karslıoğlu, asıl riskin eski ve mühendislik hizmeti almamış yapılarda olduğunu vurgulayarak, "Bilim ve fen kurallarına göre yapılmamış binalarımızın gerek yerinde dönüşüm gerekse kentsel dönüşüm kapsamında hızla yenilenmesi gerekiyor. Çünkü biz bu yapılara 'tabut bina' diyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA