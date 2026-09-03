Adana\'da kiralık ev arayanlara uyarı, Deprem bölgesindeki 11 ilde kira sorunu yok

Okulların açılmasına kısa süre kala Adana'da kiralık konut arayışları yeniden hareketlenirken Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, vatandaşları özellikle binaların deprem hasar durumu, bina yaşı, kira sözleşmeleri ve yüksek aidatlar konusunda uyardı. Karslıoğlu, deprem bölgesinde yapılan TOKİ konutlarının kira piyasasını rahatlattığını belirterek, "11 vilayetimizin hiçbirinde kira sorunu yoktur. Hatta kiracı sorunu vardır, kiracı bulunamıyor" dedi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala özellikle öğrenciler ve aileler kiralık ev arayışına girdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde ise yetkililer, herhangi bir kiralık ev sorunu olmadığını belirtti.

"Yeni yapılara özen göstersinler"

Konuyla ilgili DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, vatandaşların tapu ve ilgili kayıtlarda binanın hasarsız olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek, "Öncelikle evin hasarsız olması gerekiyor. Bina yaşının da 35'in üzerinde olan evlerden uzak dursunlar. Yeni yapılara özen göstersinler" diye konuştu.

"6 milyon liralık evin yıllık kirası 300 bin lira"

Kira bedellerinin belirlenmesinde konutun değerinin önemli bir gösterge olduğunu dile getiren Karslıoğlu, TOKİ tarafından yapılan konutların da kira piyasasında aşağı yönlü etki oluşturduğunu söyledi. Karslıoğlu, "Normalde evin bedelinin 20'de 1'idir, ev ya da dükkanın kirası 20'de 1'idir. Vatandaşlarımız daha iyi anlasın diye; 6 milyonluk evin yıllık kirası 300 bin liradır" ifadelerini kullandı.

"Gözü açık ev sahiplerinden uzak dursunlar"

Bazı ev sahiplerinin mevcut kiracısını çıkararak konutu daha yüksek bedelle kiraya vermeye çalıştığını savunan Karslıoğlu, "Yeni kiracıya iki katına verecek diye kiracıların mağdur edilmemesi gerek. Devletimiz diyor ki; bu adam senin sürekli yıllardır kiracın, evine bakıyor. Bunun da bizim verdiğimiz TEFE-TÜFE artışına göre senin de yapman gerekiyor. Onun için öyle gözü açık ev sahiplerinden de uzak dursunlar" dedi.

"Güvenlik ve aidata dikkat"

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin yoğun şekilde ev arayışına girdiğini belirten Karslıoğlu, öğrencilerin güvenlikli ve yeni binaları tercih etmesini önerdi.

Öğrencilerin mümkün olduğunca üniversitelere yakın bölgelerde bulunan, güvenliği olan yeni yapılardaki 1+0 ve 1+1 eşyalı dairelere yönelmesini tavsiye eden Karslıoğlu, yüksek aidatlara da dikkat çekerek, "Aidatı yüksek olan yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Çünkü gereksiz yere aidat alanlar var. İnsanlar 15 bin lira kira öderken, nereden baksan 7,5 bin lira aidat ödeyenler var. Bunlardan da uzak durmaları gerekiyor" diye konuştu.

Kiralık konut fiyatlarının bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini belirten Karslıoğlu, 15-20 yaşlarındaki konutlarda kira bedellerinin yaklaşık bir asgari ücret seviyesinde olabildiğini ifade etti.

"11 vilayetin hiçbirinde kira sorunu yok"

Adana'da kiralık konut sıkıntısı bulunup bulunmadığını da anlatan Mustafa Karslıoğlu, deprem bölgesindeki konut arzının önemli ölçüde arttığını söyleyerek, "Hiçbir deprem bölgesinde yoktur. 11 vilayetten bahsediyorum. 11 vilayetimizin hiçbirinde kira sorunu yoktur. Hatta kiracı sorunu vardır, kiracı bulunamıyor. Deprem bölgesinde yapılan 455 bin yeni konut piyasayı önemli ölçüde rahatlattı. Genelde bu 11 vilayetin aşağı yukarı aynı sorunları, belediyelerin imar konusundaki yetersizliğinden dolayı imdada TOKİ yetişti. Eğer TOKİ olmamış olsaydı bu kiraları iki üç katında görebilirdiniz" dedi.