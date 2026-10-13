Adana'da limon 5 liraya geriledi, Karadeniz kapalı olduğu için ihracat aksıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da limon 5 liraya geriledi, Karadeniz kapalı olduğu için ihracat aksıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da limon 5 liraya geriledi, Karadeniz kapalı olduğu için ihracat aksıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da limonun bahçe fiyatı 5 liraya, erkenci mandalinanın ise 5-7 liraya geriledi. Karadeniz'de gemi trafiği kapalı olduğu için tırla gönderim maliyeti 9-10 bin dolara çıkarken üretici ve tarım işçileri olumsuz etkileniyor, alternatif güzergah talebi bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da limonun bahçede kilogram fiyatı 5 liraya, mandalina ise 5-7 liraya kadar geriledi. Rusya-Ukrayna savaşıyla gemi trafiğine kapanan Karadeniz'de trafiğin biran önce açılmasını talep eden sektör temsilcileri, konteyner başına 3 bin dolara giden gemiler yerine 9 bin dolar tır parası ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Türkiye'nin en önemli limon ve mandalina üretim merkezlerinden Adana'da hasat sürüyor. Limonda kesim tarihi 11 Eylül, ihracat tarihi ise 21 Eylül olarak açıklanırken, üreticiler sezon başından bu yana bekledikleri fiyatlara ulaşamadı. İlk hasat başladığında kilogramı 8-12 liradan alıcı bulan limonun fiyatı şu anda 5 liraya kadar geriledi. Depolarda önceki dönemden kalan limonların bulunması ve Arjantin ile Güney Afrika gibi ülkelerden gelen ürünlerin piyasada yer alması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Limonun iç piyasadaki kilogram fiyatlarının 4-6 lira bandında seyrettiğini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 55 milimetrenin altındaki küçük boy limonların ise alıcı bulamadığı için ağaçta kaldığını söyledi.

İhracat talebi olmasına rağmen yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle ürünlerin istenilen miktarda yurt dışına gönderilemediğini ifade eden Doğan, "Şu anda limona talep var ancak Karadeniz'de gemi trafiği kapalı olduğu için ürünlerimizi istediğimiz ölçüde gönderemiyoruz. Tır bulabilen tüccarlar ürünlerini kara yoluyla sevk edebiliyor. Tırla Rusya ve Ukrayna'ya gönderimin maliyeti 9-10 bin doları bulurken gemiyle bu rakam yaklaşık 3 bin dolar. Arada ciddi bir fark var. Bu fark üreticinin ve tüccarın cebinde kalsaydı ürünlerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanırdı" dedi.

Doğan, fabrikaların da yeterli kapasitede çalışamadığını, üretimin ve ihracatın hareketlenebilmesi için ürün fiyatlarının üreticiyi tatmin edecek seviyeye ulaşması gerektiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştük"

Sorunun çözümü için geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüklerini anlatan Mehmet Akın Doğan, Karadeniz'deki gemi trafiğine alternatif güzergahların değerlendirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Doğan, Hatay'ın Erzin ve Dörtyol ilçeleri üzerinden demir yolu bağlantısıyla Gürcistan güzergahının kullanılmasının da gündeme getirildiğini ifade ederek, görüşmede konuyla ilgili çalışma yapılması talebini ilettiklerini ve gelecek yanıtı beklediklerini söyledi.

"Mandalinada da hasat yavaşladı"

Adana'da erkenci mandalinada kesim tarihi 29 Eylül, ihracat tarihi ise 6 Ekim olarak açıklanırken, üreticiler bu üründe de bekledikleri ihracat seviyesine ulaşamadı. İlk hasatta kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan mandalinanın fiyatı, ihracat ve nakliye sorunları nedeniyle bahçede 5-7 liraya kadar geriledi.

Yüksek nakliye maliyetlerinin ürünlerin yurt dışındaki satışını da zorlaştırdığını belirten Doğan, "Mandalinada hasat başladığında fiyatlar 8-10 lira seviyesindeydi. Ancak nakliye maliyetleri yüksek olduğu için ürünlerimizi istediğimiz miktarda gönderemiyoruz. Ürün karşı pazara ulaştığında maliyetler nedeniyle satışı da zorlaşıyor. Gemiyle sevkiyat yapılabilseydi şu anda hasadın büyük bölümü tamamlanmış olacaktı" diye konuştu.

"Çiftçi de tarım işçisi de bekliyor"

Geçmiş yıllarda bu dönemde ürünlerin önemli bölümünün tüccara satıldığını ve yurt dışına gönderildiğini belirten Doğan, bu yıl ise limon ve erkenci mandalinada kesim ve ihracat tarihlerinin açıklanmasına rağmen çok sayıda ürünün halen bahçelerde beklediğini söyledi.

Doğan, "Şu anda kesilecek çok ürünümüz var ancak hasat istediğimiz şekilde devam etmiyor. Ürünü kesebilmek için karşı taraftan talep olması ve gönderimin ekonomik olması gerekiyor. Talep var ama ürün gönderildiğinde para kazandırmayınca ihracat yapılamıyor. Bu nedenle çiftçimiz kara kara düşünüyor, tarım işçilerimizin önemli bir bölümü de iş olmadığı için boşta kalıyor. Alternatif ihracat yollarının bir an önce devreye alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
KaradenizİhracatEkonomiUlaşımGüncelTarımBahçeAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Yasak aşkta feci son Koca eve gelince olanlar oldu Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:53
Aziz Yıldırım’a kötü haber Ocakta gelecek demişti, Çin’e imza attı
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
11:37
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
11:32
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 11:58:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana'da limon 5 liraya geriledi, Karadeniz kapalı olduğu için ihracat aksıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei