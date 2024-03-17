Adana\'da Ramazan Ayında Kebapçılara Akın

Adana'da on bir ayın sultanı Ramazan ayında kebap severler, iftarda kebapçılara akın ediyor.
Kebabın başkenti Adana'da günün ilk ışıklarından itibaren eti zırhtan geçiren ve şişlere takan kebap ustaları, iftar saatinde pişirdikleri kebapları ve hazırladıkları birbirinden lezzetli meze ile salataları müşterilerine sunuyor. Ramazan ayında esnaf hareketli günler geçirirken, iftar saatlerinde lokantalar tıka basa doluyor. Bazı mekanlar ise yoğun kalabalıktan dolayı kaldırımlara da masa sandalye koyarak hizmet veriyor.
Adanalılar oruçlarını kebap ile açıyorlar
Adanalılar, iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana kebap ile açıyor. Bazı Adanalılar sahurda bile kebapçılara giderek ciğer yiyip sahurunu yapıyor. Ramazan'la birlikte hareketlilik artarken, esnafın da yüzü gülüyor.
"Kebaptan asla vazgeçilmez"
Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, İhlas Haber Ajansı muhabirine yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Kebaptan asla vazgeçilmez. Ramazan'da da insanlar kebaptan vazgeçmiyor. Kebap Adana'nın bir kültürüdür ve insanlar Ramazan'da da bu kültürü yaşatıyor. Bizim Adana kültüründe oruç kebap ile açılır. Bu yıllardır böyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"İşlerimiz iyi gidiyor"
Esnafın yüzünün güldüğünü anlatan Aydın, "Çok şükür işlerimiz iyi, esnafın yüzü gülüyor. Zor zamanlar geçirdik ama Ramazan ayında işlerimiz iyi gidiyor. 170 gram kebabı 265 TL'den satıyoruz. İçecek ile birlikte 290 TL'ye mal oluyor" diye konuştu.
"Herkese tavsiye ederiz"
İftarda ailesiyle birlikte kebapçıya gelen Reca Yavuş, Adanalıların her daim kebap yediğini belirterek, "Biz Adanalılar olarak iftarda orucumuzu kebap ile açıyoruz. Bu bir gelenek, her sene geliyoruz ve ailemizle iftarı kebap ile yapıyoruz. Herkese tavsiye ederiz" dedi.
"Kebap milli yiyeceğimiz"
Kebap yemeye gelen Beyza Başözdemir ise kebapsız yaşayamadıklarını belirterek, "Kebap bizim milli yiyeceğimiz. Kebapsız yaşayamayız. İftarda kebap yemekte hiçbir ağırlık yapmıyor. Her sene mutlaka kebap ile iftarımızı açıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA
Son Dakika › Ekonomi › Adana'da Ramazan Ayında Kebapçılara Akın - Son Dakika
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