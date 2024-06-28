Adana\'da Sıcaklar Dondurmalı Tatlılara Rağbeti Arttırdı

Ekonomi

Adana'da aşırı sıcaklar dondurmalı tatlılara rağbeti arttırdı. İşletmeler menülerine dondurmalı tatlıları eklemeye başladı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı her gün 35 derecenin üzerinde seyrederken, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor. Adanalılar yemek yerken dahi serinleten lezzetler arıyor. Tatlıcı Zeynep Geyik ise vatandaşları tatlı yerken serinletmek için menüsüne birçok dondurmalı tatlı çeşidi ekledi. Tatlıcı Gedik, yaz aylarında dondurmalı ve meyveli tatlılara ilginin arttığını belirtti.

Şerbetli tatlı, yerini dondurmalıya bıraktı

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tatlıcı Zeynep Geyik, yaz aylarında şerbetli tatlıların yerini dondurmalı tatlılara bıraktığını belirterek, "Malum Adana sıcakları kendini göstermeye başladı. İnsanlar dondurmalı ürünleri tercih ediyorlar. Daha serinletici olduğu için dondurma ağırlıklı ürünler yapıyoruz. Dondurmalı ürünleri çeşitlendirdik. Künefelerin arasına dondurma katıp çeşitlerini yapıyoruz. Birkaç çeşidimiz var. Katmerin arasına dondurma katıp o şekilde servis yapıyoruz. Onun da birkaç çeşidi var. Hani dondurmayı bile şekillendirip tekrardan dondurma olarak sunuma kattık. Dondurma çeşitlerimiz çok. Zaten gelenler menüye baktıkları zaman işte karar vermemekte de biraz sıkıntı yaşıyorlar. ya hangisini yiyeceğiz? O kadar iştah açıcı görünüyor. Yaz sıcağında dondurmalı ürünler veriyoruz. Tabii ki yaz sıcaklarında şerbetli ürünler daha ağır olacağı için biraz daha alternatif aradık ve dondurmalı ürünleri yapmaya başladık. Malum Adana sıcakları alternatifli ürünler çıkartmak durumundayız. Biz de daha serinletici olacağı için dondurmayı düşündük ve dondurmalı ürünler yapmaya başladık" diye konuştu.

"Yaz sıcağında bunalanlara öneriyorum"

Dondurmalı tatlı yemeye gelen Ayşin Ülkü isimli vatandaş, "İlk defa geliyorum buraya. Tadı çok güzel. Bu Adana'nın sıcağında iyi gitti. Bu dondurmalı tatlı Meyve burger adı. Tabii ki de kesinlikle herkese öneririm. Çok güzel. Yaz sıcağında bunalanları, bu meyveli burger tatlıyı öneriyorum gelip yesinler" dedi. - ADANA