Adana'da Sıcaklık Rekorları Kırılırken Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Sıcaklık Rekorları Kırılırken Mısır Hasadı Başladı

Adana\'da Sıcaklık Rekorları Kırılırken Mısır Hasadı Başladı

Adana'da sıcaklık rekorları kırılırken, hasadı başlayan stratejik ürün mısırın koçan boyu küçülürken, rekoltenin de yüzde 20-30 arasında düştüğü bildirildi.

11.08.2024 10:00
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Adana'da sıcaklık rekorları kırılırken, hasadı başlayan stratejik ürün mısırın koçan boyu küçülürken, rekoltenin de yüzde 20-30 arasında düştüğü bildirildi.

Türkiye'nin 8,3 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünü karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırda hasat başladı. Kent genelinde 649 bin dönümde ekilen mısırdan yaklaşık 750 bin ton rekolte hedefleniyor.

Sıcak hava mısırı vurdu

Öte yandan, Adana'da bu sene yaşanan rekor sıcaklıklar mısırın boyunu da etkiledi. Bazı mısırların boyu 15-20 santimetre olurken bazı mısırların koçan boyu ise 8-10 santimetrede kaldı. Bu nedenle mısırın rekoltesinde dönüm başına 150-200 kilogram düşüş yaşandığı bildirildi.

"Ekim alanı azaldı"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da bu sene sıcak havalar nedeniyle rekolte çok düşük. Her sene dönüm başına bin 400 kilogram verim alırken bu sene bin 100 veya bin 200 kilogram verim alıyoruz. Adana'da mısır ekimi maalesef yüzde 25 azalarak bu sene 649 bin dönüm oldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Mısır, adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Sıcaklık Rekorları Kırılırken Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika

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