Adana'da Su Ürünleri İhtisas OSB Kuruluyor

Adana'da kurulan Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için girişimcilerin ön talep başvurularının alınmasına 19 Eylül'e kadar devam edilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca kuruluş protokolü onaylanan Su Ürünleri TDİOSB'nin tüzel kişilik kazandığı belirtildi.

Girişimciler için ön talep başvurularının 19 Eylül'e kadar alınacağı bildirilen açıklamada, "Valiliğimiz himayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklığıyla kurulan yaklaşık 6 bin 500 dekar büyüklüğündeki bölgede, parselasyon planı ve altyapı projeleri hazırlık çalışmaları devam etmekte olup yatırımcılara ön tahsis süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sahada, üretim ve yan sektör faaliyetleriyle yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında deniz ve tatlı su balıkları ile karides yetiştiriciliği yapılacak, modern kuluçkahaneler, açık ve kapalı havuz sistemleri, teknolojik seralar ve kapalı devre su ürünleri yetiştiricilik sistemi kurulacak. Bölgede ayrıca güneş enerjisi santrali de hayata geçirilecektir. Organize sanayi bölgesi alanında idari ve sosyal tesisler, lojistik merkezi, tır parkı, atık su arıtma tesisi, eğitim alanları ve sanayi tesisleri yer alacak. Yol, elektrik, su, drenaj, iletişim ve internet hizmetleri, yatırımcılara tesis kapısına kadar ulaştırılmış şekilde teslim edilecektir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz Selim Köşger, Adana'nın tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için kararlılıkla çalıştıklarını anlattı.

Son yıllarda uygulanan tarım politikalarıyla önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Köşger, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu projeyle hem tarımsal ekonomiye değer katacağız hem de binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Su Ürünleri TDİOSB yalnızca Adana'mızın değil, ülkemizin su ürünleri üretiminde lokomotif merkez olacaktır. Hep birlikte çalışarak Adana'yı tarım ve su ürünleri alanında dünyada söz sahibi yapacağız."