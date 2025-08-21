Adana'da Su Ürünleri OSB Kuruldu - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Adana'da Su Ürünleri OSB Kuruldu

Adana\'da Su Ürünleri OSB Kuruldu
21.08.2025 13:45
Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, yatırımcıları bekliyor. Başvurular 2025'te.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi olma özelliğini taşıyan Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kuruluş Protokolü'nün onaylanmasıyla tüzel kişilik kazandı. Bölgeye yatırım yapmak isteyen girişimciler için ön talep başvurularının 18 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

Valilik himayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklığıyla kurulan yaklaşık 6 bin 500 dekar büyüklüğündeki Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, parselasyon planı ve altyapı projeleri hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bölgeye yatırım yapmak isteyen girişimciler için ön talep başvuruları 18 Ağustos - 19 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Proje kapsamında deniz ve tatlı su balıkları ile karides yetiştiriciliği yapılacak; modern kuluçkahaneler, açık ve kapalı havuz sistemleri, teknolojik seralar ve RAS (Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemi) kurulacak. Bölgede ayrıca 20 MW gücünde Güneş Enerjisi Santrali de hayata geçirilecek.

OSB alanında idari ve sosyal tesisler, lojistik merkezi, tır parkı, atıksu arıtma tesisi, eğitim alanları ve sanayi tesisleri yer alacak tüm altyapı yatırımcılara tesis kapısına kadar ulaştırılmış şekilde teslim edilecek. Proje sahasındaki üretim ve yan sektör faaliyetleri ile birlikte yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflendiği bildirildi.

Yatırım süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, Adana'nın tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Köşger," "Verimli tarım alanları ve doğal iklim şartlarıyla bereketin simgesi olan Adana'mız, tarımsal üretimde Türkiye'nin öncü şehirlerinden biridir. Son yıllarda uygulanan tarım politikalarıyla önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Bu projeyle hem tarımsal ekonomiye değer katacağız hem de binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, yalnızca Adana'mızın değil, ülkemizin su ürünleri üretiminde lokomotif bir merkez olacaktır. Hep birlikte çalışarak Adana'yı tarım ve su ürünleri alanında dünyada söz sahibi yapacağız"dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da Su Ürünleri OSB Kuruldu - Son Dakika

