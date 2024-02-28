Adana'da Tarımsal Üretim Planlaması Modeli Uygulandı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Tarımsal Üretim Planlaması Modeli Uygulandı

Adana\'da Tarımsal Üretim Planlaması Modeli Uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılından itibaren hayata geçirilen Tarımsal Üretim Planlaması modelinin ilk uygulaması Adana'da yapıldı. 14 üretici, bir firma ile tatlı mısır üretimi konusunda sözleşme imzalayarak planlı üretimin bir parçası oldu. Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yasal dayanak oluşturuldu. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen sözleşme imza töreninde üreticilere destekleri için teşekkür edildi.

28.02.2024 09:49
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılından itibaren hayata geçirilen Tarımsal Üretim Planlaması modelinin ilk uygulaması Adana'da yapıldı. 14 üretici, bir firma ile tatlı mısır üretimi konusunda sözleşme imzalayarak planlı üretimin bir parçası oldu.

Ülkemizin tarımsal üretim potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek, sürdürülebilir bir tarım, gıda ve su ürünleri sektörü oluşturmak için 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 13'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yasal dayanak oluşturuldu. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızca hazırlanan "Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 15 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Seyhan İlçesinde 14 üretici tatlı mısır üretimi konusunda bir firma ile sözleşme imzalayarak sözleşmeli üretim modeline dahil oldu.

Sözleşme imza töreni öncesinde üreticilerle bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 5488 sayılı Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarımsal üretim planlanması konusunda Bakanlığa yetki verildiğini belirterek, "Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınmasını zorunlu hale getirildi" dedi.

"Hem alıcı hem de satıcı zarar etmeyecek"

Kökçüoğlu açıklamasının devamında, "Bu üründen Türkiye'de ne kadar yetiştiriliyor? Türkiye'nin bu ürüne ne kadar ihtiyacı var? İhracatçının, sanayicinin bu ürüne ne kadar ihtiyacı var? Bunu görerek ona göre bir planlama içinde bulunuyoruz. Bunu yapınca birincisi gıda arzını garanti altına alıyoruz. İkincisi bunları Bakanlığımızın sözleşmeli üretim sistemine giriyoruz. Sonuçta hangi üründen ne kadar üretiliyor, elimde garanti piyasaya sürülecek ürün miktarı ne kadar, bunu biliyoruz. Bu üretimi yaparken de hem satıcı, hem alıcının zarar etmemesi için bunları sigorta şartına bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çaputçu Mahallesi'nde sözleşmeli üretim yapacak olan üretici Talat Yıldırım ise sözleşmeli üretimde alacağının garanti altında olmasından dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Toplantıda 14 üretici Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu huzurunda firma ile sözleşme imzaladı. İl Müdürü Kökçüoğlu, üreticilere destekleri için teşekkür ederek hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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