Adana'da turfanda soğan hasadı başladı, fiyatlar bayramdan sonra düşecek - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da turfanda soğan hasadı başladı, fiyatlar bayramdan sonra düşecek

Adana'da turfanda soğan hasadı başladı. İlk hasatlar kilogramı 18-20 liradan satılıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bayramdan sonra hasadın bollaşmasıyla fiyatların düşmesini beklediklerini belirtti. Ayrıca, ihracat kapılarının açılması durumunda çiftçi ve tüccarın para kazanabileceğini ifade etti.

06.04.2024 23:16  Güncelleme: 23:17
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Adana'da turfanda soğan hasadı başladı

Soğanda fiyatlarda bayramdan sonra düşecek

Adana'da ilk soğanların tarlada kilogramı 18-20 liradan satılıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Bu sene ihracat kapıları açılırsa çiftçi ve tüccar para kazanacaktır"

ADANA - Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat başladı. Şuanda kilogramı tarlada 18-20 liradan satılan soğanda bayramdan sonra hasadın bollaşmasıyla fiyatların düşmesinin beklendiği belirtildi.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da bu sene 20 bin 500 dönüm alanda ekilen soğanda hasat başladı. Şuanda dönüme 2 ila 3 ton arası verim alınan soğan için Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri erken saatlerden itibaren tarlalara girdi. İşçiler soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurarak ağzını da dikip satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

"Depolarda soğan bitti"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğanda havaların önce yağışlı sonrada sıcak geçmesi nedeniyle bölgede midliyö (küf) hastalığı olduğunu belirtti. Doğan, "Erkenci soğanlarda bu yıl Adana'da verim düşüklüğü var. Şu an sökülen soğanlar 1 dönüme 2-3 ton verim vermekte. Bundan sonraki soğanlarda bayramdan sonra sökülecek. O soğanlarda ise 1 dönüme 4-5 ton arası verim bekliyoruz. Bu yıl Türkiye genelindeki depolarda soğan bitti sayılır" ifadelerini kullandı.

"Bayramdan sonra fiyatlarda değişim olabilir"

Ramazan Bayramı'ndan sonra fiyatların düşüşe geçmesini beklediklerini vurgulayan Mehmet Akın Doğan, "Bayramdan sonra sökümler hızlı bir şekilde yapılacak. Şu an soğanın tarladaki fiyatı boyuna göre 18-20 lira arasında değişmekte. Soğan ihtiyacı bulunduğunda dolayı şu an fiyatlar böyle. Bayram sonuna kadar fiyatların bu şekilde olmasını bekliyoruz. Bayramdan sonra söküm çoğalınca fiyatlarda değişim olabilir. Şu an ki fiyatlar verim az olduğu için çiftçiyi bir nebze de olsa mutlu ediyor. Eğer fiyatlar böyle devam ederse çiftçilerimiz bu yıl soğandan para kazanacak. Küf hastalığına yakalanan soğanlarda ise verim düşüklüğü olduğu için erkenci soğan eken çiftçimiz maalesef soğandan umduğunu bulamayacak" dedi.

"İhracat kapıları açılsın"

Soğanın ay sonundan itibaren ihraç edilmesi gerektiğini aktaran Doğan, "Bu soğanlar taze sulu soğanlar olduğu için kırmızı kabuk bağlamadı. Ancak ay sonu hasadın da bollaşmasıyla hükumetimiz tarafından yurt dışına ihracat kapılarımızın açılmasını bekliyoruz. Geçen sene soğanın son dönemlerinde ihracat kapılarının açılmamasından dolayı soğan fiyatları düştü ve çiftçimiz soğandan para kazanamadı. Ancak bu sene ihracat kapıları açılırsa çiftçi ve tüccar para kazanacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da turfanda soğan hasadı başladı, fiyatlar bayramdan sonra düşecek - Son Dakika

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