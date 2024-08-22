Adana'da Yer Fıstığı Hasadı Başladı, Rekolte Artışı Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Yer Fıstığı Hasadı Başladı, Rekolte Artışı Bekleniyor

Adana\'da Yer Fıstığı Hasadı Başladı, Rekolte Artışı Bekleniyor

Adana'da hasadına başlanan ve geçen yıla göre ekim alanının yüzde 30 artış gösterdiği yer fıstığında, yüzde 30 oranında da rekolte artışı bekleniyor. Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Adana'da ova kesimlerde birinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstığında ilk hasat Karataş ilçesinde gerçekleştirildi.

22.08.2024 14:39
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Adana'da hasadına başlanan ve geçen yıla göre ekim alanının yüzde 30 artış gösterdiği Yer fıstığında, yüzde 30 oranında da rekolte artışı bekleniyor.

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Adana'da ova kesimlerde birinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstığında ilk hasat Karataş ilçesinde gerçekleştirildi. İlçenin Tuzla bölgesinde bir yandan tarladaki yer fıstığının sökümünü yapan üreticiler, bir yandan da üç ile beş gün arasında tarlada kurumaya bıraktıkları fıstığın patozlama işlemine başladı.

Türkiye'de bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu bitkiler arasında üretim miktarı açısından dördüncü sırada yer alan yer fıstığında, geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 185 bin ton olan üretimin 89 bin tonunu Adana üretmişti. Adana bu miktar ile Türkiye yerfıstığı üretimin yarısını tek başına karşılarken üretimde de birinci sırada bulunuyor.

"Geçmiş yıllarda yerfıstığı fiyatının iyi olmasından kaynaklı bu yıl üretim biraz daha arttı"

Karataş ilçesi Tuzla ve Tabaklar Mahallelerinde üreticilerle bir araya gelen ve yer fıstığı hasadını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yer fıstığında Türkiye üretiminin yarısının Adana'dan karşılandığını ve ilin fıstık üretiminde birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Yerfıstığının Adana için önemli bir üretim kalemi olduğunu vurgulayan Kökçüoğlu, "Şu açıdan önemli; Yerfıstığının Türkiye genelindeki üretiminin yüzde 50'si ilimizde yetiştiriliyor. Yer fıstığı sadece yağ üretiminde, insan beslenmesinde değil, aynı zamanda hayvan beslenmesinde de kullanılıyor. Geçmiş yıllarda yerfıstığı fiyatının iyi olmasından kaynaklı bu yıl üretim biraz daha arttı. Geçen yıla göre hem üretimde hem rekoltede yüzde 30 artış bekliyoruz. Hasadımız tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yer fıstığının yağının çıkarılmasının sanayide önem arz ettiğini de vurgulayan Kökçüoğlu, çerezlik olarak değerlendirilemeyen yer fıstığının sanayide yağ hammaddesi olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi. Adana genelinde karpuz hasadı sonrasında ikinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstıklarının hasadının ise ekim ayı başında yapılması bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Yer Fıstığı Hasadı Başladı, Rekolte Artışı Bekleniyor - Son Dakika

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