Adana'da Yerli ve Milli Mısır Çeşidi Üreticilere Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Yerli ve Milli Mısır Çeşidi Üreticilere Tanıtıldı

Adana'da Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli Kale mısır çeşidi, Tarla Günü etkinliği ile üreticilere tanıtıldı. Proje kapsamında yapılan deneme ekimlerinde Kale mısır çeşidinin bölgemize uygun olduğu ve yüksek verim sağladığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, tarımsal üretimde tohum sorunlarının ortadan kaldırılması ve üreticilerin daha fazla ürün alabilmesi hedefleniyor.

01.08.2024 13:29
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Adana'da iki enstitü tarafından geliştirilen yerli ve milli mısır çeşidi, düzenlenen Tarla Günü ile üreticilere tanıtıldı.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kale mısır çeşidinin üreticilere tanıtılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde "Kale Gibi Mısır Çeşidi" adlı proje hazırlandı. Mart ayında Çukurova'nın farklı ilçe ve mahallelerinde ekimi yaptırılan Kale mısır çeşidinin tanıtılması amacıyla Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki deneme parselinde Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

"Ürün çok pahalı sorunundan kurtulacağız"

Tarla Günü etkinliğinin açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, tarımsal üretim yaparken tohumla ilgili sorunları da ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, "Bölgemize, coğrafyamıza uygun, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak birim alandan daha fazla ürün alabileceğimiz, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabileceğimiz çeşitleri üreticilerimizle buluşturmak istiyoruz. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kale mısır çeşidinin yetişme şartları ve verim yönünden bölgemize uygun olduğunu gördük. Üreticilerimiz de umarım bundan sonra bu çeşidi tercih eder" dedi.

Kökçüoğlu, bakanlık olarak tarımsal üretim planlaması ve sözleşmeli üretim üzerinde ciddi çalışmalar yapıldığını kaydederek, "Mevcut arz talep dengesinden kaynaklı hem fiyat istikrarsızlığı hem de gıda arzı ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz. Çiftçimiz açısından bakarsak çok fazla ürettiği ürünüm para etmedi sorunundan, tüketici açısından da düşünecek olursak ürün çok pahalı, satın alamıyorum sorunundan ülkemizi komple kurtarmış olacağız" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil de araştırma enstitüsü olarak şimdiye kadar farklı ürünlerde tohum tescili yaptıklarını, ayçiçeği, mısır gibi ürünlerde hibrit tohuma ağırlık vereceklerini ifade etti. Çil, "Hibrit tohum konusunda büyük oranda dışa bağımlıyız. Enstitülerimiz ve yerli firmalarımızla bunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Ahmet Duman, Kale mısır çeşidinin özellikleri hakkında bilgi verdi. Dr. Duman, "Koçan ucu doluluğu, uzun boylu olması sebebiyle silajlık olarak da ekilebilmesi, sap sağlamlığı gibi özellikler Kale çeşidinin başlıca avantajları. Bakanlığımızdaki ıslahçılar olarak işbirliği yapıp çeşit geliştirmemiz yetmiyor. Bu çeşitlerin yayımının yapılarak üreticilerimize tanıtılması gerekiyor. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bu tür yayım projelerini desteklemeye başlayınca bizler birçok ilde benzer faaliyetlere katılır olduk" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kale mısır çeşidi ekili parselde programa katılan protokol ve üreticiler incelemede bulundu. Üreticiler, dane doldurma döneminde sıcak bir sezon yaşanmasına rağmen Kale mısır çeşidinin performansından memnun olduklarını, verimi de dekara bin 500 kilogramın üzerinde beklediklerini ifade ettiler. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Yerli ve Milli Mısır Çeşidi Üreticilere Tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yerli ve Milli Mısır Çeşidi Üreticilere Tanıtıldı - Son Dakika
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