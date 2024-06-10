Adana'dan 20 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesinde Yer Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'dan 20 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesinde Yer Aldı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Kıvanç, Adana'dan 20 firmanın TİM ilk 1000 listesinde yer aldığını belirterek, Adana'nın potansiyelini ve dayanıklılığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca, Adana'nın yeni kurulacak sanayi bölgeleri ile önümüzdeki 5 yıl içinde büyük bir değişim atağı içinde olacağını vurguladı.

10.06.2024 10:19
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Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023 araştırmasının sonuçları açıklandı. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'dan 20 firmanın Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde yer aldığını belirterek, "Adana'mızdan 2023 yılında 20 firma TİM ilk 1000 listesine girme başarısı gösterdi. TİM ilk 1000 Listesi'ne giren, ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde Adana'dan daha çok firmanın listede yer alacağına inancımız tam." dedi.

2022 yılında TİM 1000 listesinde Adana'nın 21 firma ile temsil edildiğini, 2023 yılında ise 20 firmanın listeye girme başarısı gösterdiğini belirten Başkan Kıvanç, "TİM 1000 2023 yılı listesinde Adana'mız 20 firma ile listeye girme başarısı gösterdi. Bunu yaşamış olduğumuz asrın felaketine bağlıyoruz. O dönem birçok firmamız kısa bir sürede olsa üretimine ara verdi. Buna rağmen baktığımızda Adana'nın bu zorlu süreçte gösterdiği performans, kentimizin potansiyelini ve dayanıklılığını gösteriyor. İnşallah Adana'mız, önümüzdeki dönemlerde faaliyete alacağı yeni yatırım alanları ile inşallah bu sayıyı çok daha yukarı çıkartacaktır." diye konuştu.

Adana'nın 2023 yılında TİM 1000 listesinde yer alan 20 firmanın toplam ihracatı 1 milyar 580 milyon 480 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Kıvanç, "Adana önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyük bir değişim atağı içinde olacak. Adana'mız yeni kurulacak olan sanayi bölgeleri ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte büyük bir değişim atağındadır. Bunu içtenlikle, samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Adana'mız, Marmara üretim bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Adana'mız, Akdeniz'in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel havaalanı ve konteyner limanı, tamamlanacak olan demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi durumundadır. Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyo-kültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri ve turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir" dedi.

2023 yılı TİM 1000 listesinde yer alan firmaları tebrik eden Kıvanç, "Adana'mızı ihracatta şampiyonlar arasına taşıyan değerli firmalarımızı gönülden kutluyor ve bize bu büyük gururu yaşattıkları için tüm firma yöneticilerine ve çalışanlarına en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Gelecekte, Adana'nın sanayi sektöründe daha fazla güçlü ve rekabetçi firmasının Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Listesinde hak ettiği yerleri almasını ümit ediyorum." diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'dan 20 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesinde Yer Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'dan 20 Firma Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesinde Yer Aldı - Son Dakika
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