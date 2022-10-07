Adana ekonomi haberi: Adana Adasokağı Spor Kulübü'ne TEMSA'dan tam destek - Son Dakika
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Adana ekonomi haberi: Adana Adasokağı Spor Kulübü'ne TEMSA'dan tam destek

07.10.2022 10:30
Adana ekonomi haberi: Adana Adasokağı Spor Kulübü'ne TEMSA'dan tam destek

Adana haberler: Adana'da sosyal risk altındaki kız çocuklarının katılımıyla kurulan Adana Adasokağı Spor Kulübü, Kadınlar Hentbol Süper Lig macerasına başladı.

Adana'da sosyal risk altındaki kız çocuklarının katılımıyla kurulan Adana Adasokağı Spor Kulübü, Kadınlar Hentbol Süper Lig macerasına başladı.

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, ulaşım sponsorluğunu TEMSA'nın üstlendiği Adasokağı Spor Kulübü, yazdığı başarı hikayesiyle Türkiye'deki gençlere ilham vermeyi sürdürüyor.

Hentbol macerasına, 2014'te bir okul takımı olarak başlayan, 2016'da atılan kulüpleşme adımı sonrasında geçen sezon Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne çıkma başarısını gösteren TOTEM Adasokağı Spor Kulübü, Adanalı şirketlerin desteğini de arkasına almış durumda.

TEMSA fabrikada düzenlenen organizasyonda, Adasokağı Spor Kulübü Başkanı Alper Tunga Kalsın, Baş Antrenör Nesimi Dağdoğan, Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Gökhan Sezer ve Adasokağı Spor Kulübü oyuncuları, TEMSA Üst Yönetici (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, İK'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özel ve Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan ile bir araya geldi. Organizasyonda, Adasokağı'nın 8 yıllık başarı hikayesi kutlandı.

"Bu yolculukta onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Kurumsal İletişim Müdürü Ersan, "Adasokağı'nın hikayesi Adana'nın kendi değerlerine ne kadar sahip çıktığının bir göstergesi. Biz TEMSA olarak bu genç sporcularımızın yanında durarak, aslında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da şehrimize, bölgemize, ülkemize örnek olmayı, kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Onların bugüne kadar yaptıkları, doğru imkanlar sunulduğunda, doğru yönlendirmeler yapıldığında gençlerin neler başarabileceğini hepimize kanıtlıyor. Bu yolculukta Adasokağı ailesinin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın destekleri ve sosyoekonomik gelir düzeyi bakımından dezavantajlı bölgelerde yaşayan sosyal risk altındaki kız çocuklarının katılımıyla bir okul takımı olarak kurulan Adasokağı, 2016'da kulüp statüsüne kavuştu.

2019-2020 sezonunda Hentbol Kadınlar 1. Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Adasokağı, geçen sezon sonunda mücadele ettiği playoff mücadelelerin ardından da Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Bugüne kadar Milli Takım'a da çok sayıda sporcu yetiştiren Adasokağı, kurulduğu günden itibaren katıldığı tüm lig seviyelerinde yarışan "en genç" takım olma unvanını korumaya devam ediyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

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