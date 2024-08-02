Adana'nın ihracatı Temmuz 2024'te yüzde 10 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın ihracatı Temmuz 2024'te yüzde 10 arttı

Adana\'nın ihracatı Temmuz 2024\'te yüzde 10 arttı

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Temmuz 2024 döneminde ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 227 milyon 973 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Temmuz 2024'te en fazla ihracat yapan sektörün kimya sektörü olduğunu belirten Başkan Kıvanç, bu sektörü tekstil ve hammaddeleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı. İlk 7 ayda en fazla ihracat yapılan ülke ise Irak oldu.

02.08.2024 15:30
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Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Temmuz 2024 döneminde ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 227 milyon 973 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Temmuz 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 46,9 milyon dolar ile kimya sektörü olduğunu belirten Başkan Kıvanç, bu sektörü 42,6 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri ve 27,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı.

2024 yılının ilk 7 ayında ise tekstil ve hammaddeleri sektörü 291,6 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 286,2 milyon dolar ile Kimya ve 222,7 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti.

İlk 7 ayda en fazla ihracat yapılan ülke Irak

Temmuz 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla 22,8 milyon dolar ile Irak, 18 milyon dolar ile İspanya ve 17,7 milyon dolar ile ABD olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, "2024 yılının ilk 7 ayında Adana'dan yapılan ihracatta Irak 155,1 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Irak'ı 119,8 milyon dolar ile ABD ve 112,1 milyon dolar ile İspanya takip etti" ifadelerini kullandı.

"İhracattaki bu olumlu gelişmeler bizi memnun etti"

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın ihracattaki payını artırma hedefinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana, 2024 yılı itibariyle giderek artan stratejik önemiyle öne çıkıyor. İhracattaki bu olumlu gelişmeler bizi memnun etse de, hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Nitekim şehrimiz, yeni yatırım alanları ve genişleyen üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin gelişimine daha fazla katkı sağlayabilecek imkanlara sahiptir. İnşallah kısa sürede ihracatımız giderek artacak. Adanalı sanayicilerimizin ülke ve bölge ekonomisine katkıları büyük önem taşıyor onlara gerçekleştirdikleri başarılı ihracatlar için teşekkür ediyor, bu başarıların sürekli artarak devam etmesini diliyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'nın ihracatı Temmuz 2024'te yüzde 10 arttı - Son Dakika

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