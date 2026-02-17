Adana\'nın Sıra Dışı Lezzetleri Tanıtıldı

Adana'nın sıra dışı yöresel lezzetlerinden olan kelle, paça, şırdan, mumbar, billur ve beynin gastronomi turizmini canlandırması için çalışmalar başlatıldı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" basın tanıtım programı, ATÜ Merkezi Kafeterya'da gerçekleştirildi.

Anadolu'nun köklü mutfak mirasını bilimsel bir perspektifle ele alan program, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, rektör yardımcıları, dekanlar ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlendi.

Tanıtım programında konuşan Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, gastronominin yalnızca beslenme alanı olmadığını toplumların tarihini, yaşam biçimini ve sürdürülebilirlik anlayışını yansıtan çok disiplinli bir bilim dalı olduğunu vurguladı. Uluslararası literatürde "strange food" olarak tanımlanan sıra dışı yiyeceklerin, aslında toplumların kıtlık dönemlerinde dahi kaynakları ne kadar verimli kullandığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Sözen, Türk mutfağının asırlardır sıfır atık ve sürdürülebilirlik felsefesini benimsediğini belirtti.

Program kapsamında Adana mutfağıyla özdeşleşen paça, dil, beyin, kelle, billur, mumbar ve şırdan gibi lezzetler tanıtıldı. Modern kültürlerde kimi zaman "sıra dışı" olarak değerlendirilen bu ürünlerin, Türk mutfağında hayvanın tamamını değerlendirme anlayışının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından yürütülen çalışma, Adana'nın turizm potansiyeline ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımına stratejik katkı sunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Program, katılımcıların geleneksel lezzetleri deneyimlemesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ADANA