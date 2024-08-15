Adana sıcağı tatlıcıları inovasyona itti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana sıcağı tatlıcıları inovasyona itti

Geniş Video İzle

Sıcaklar dondurmalı, meyveli tatlılara talebi arttırdı

15.08.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana sıcağı tatlıcıları inovasyona itti

Sıcaklar dondurmalı, meyveli tatlılara talebi arttırdı

Tatlıcı Zeynep Geyik:

"Yaz sıcağında serinletici ürünler hazırladık"

ADANA - Adana'da tatlıcılar aşırı sıcaklar bastırınca menülerine dondurmalı, meyveli ürünler eklemeye başladı. Aşırı sıcaklar, Adanalı tatlıcıları inovasyona itti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Nemin de etkisiyle kentte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor. Adanalılar ise yemek yerken dahi serinleten lezzetler arıyor. Hal böyle olunca kentteki tatlıcılar da menülerine birçok dondurmalı ve meyveli serinleten tatlılar ekledi. Tatlıcı Zeynep Geyik, sıcakların kendilerini inovasyona ittiğini, yaz aylarında dondurmalı ve meyveli tatlılara ilginin arttığını belirtti

"Serinletici ürünler hazırladık"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Adana sıcaklarından dolayı gelen misafirlerimiz serinletici lezzetler istiyordu. Bizde bunun için farklı ürünler çıkartmaya çalıştık. Yaz sıcakları bizim yeni ürünler yapmamıza imkan sağlıyor. Sıcaklarda künefe, katmer ve şerbetli tatlılar çok satılmıyordu. Bizde yeni, serinletici ürünler hazırladık" dedi.

"Geri dönüşler çok güzel"

Geyik, Tescilli Adana Bombası'nı da meyveli olarak artık hazırladıklarını vurgulayarak, "Tescilli ürünümüz olan Adana Bombası'nı meyveli olarak yapmaya başladık ve aynı zamanda donduruyoruz. Bu tatlıyı da soğuk olarak servis ediyoruz. Gelen herkesten güzel dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hava çok sıcak"

Dondurmalı ve meyveli tatlılardan yemeye gelen müşteri Mehtap Leyla, "Adana'ya gezmeye geldim ama hava gerçekten çok sıcak. Bu sıcakta böyle bir tatlı ise müthiş. Bu sıcaklarda tatlı normalde yenmezdi ama böyle dondurmalı, meyveli tatlılar çok güzel tüketiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Adana, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana sıcağı tatlıcıları inovasyona itti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:57 Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon
17:42 İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı
17:38 İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
17:18 Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla “Hanımağa“ oldu Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu
17:18 Fransa’da 2 savaş uçağı havada çarpıştı Fransa'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 12:37:17. #1.12#
SON DAKİKA: Adana sıcağı tatlıcıları inovasyona itti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement