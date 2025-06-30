Adana, Uluslararası Yatırımlar İçin Stratejik Merkez - Son Dakika
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Ekonomi

Adana, Uluslararası Yatırımlar İçin Stratejik Merkez

Adana, Uluslararası Yatırımlar İçin Stratejik Merkez
30.06.2025 11:15
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AOSB, Adana'nın yatırım fırsatlarını ve stratejik konumunu vurguladı. Japon heyet bölgeyi ziyaret etti.

AOSB Yönetim Kurulu Üyesi M. Nedim Büyüknacar, Adana'nın yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya açılan kapı konumunda olduğunu söyledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), uluslararası yatırımcıların odak noktası olmaya devam ettiği bildirildi. Japonya merkezli ve dünyanın en büyük sanayi ve ticaret gruplarından biri olan Sumitomo Corporation yetkilileri Kazuma Suzuki ve İrfan Arslan, AOSB'yi ziyaret etti.

Ziyarette Japon heyet, AOSB Yönetim Kurulu Üyesi M. Nedim Büyüknacar ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile bir araya gelerek bölgenin altyapı kapasitesi, yatırım avantajları ve sanayi çeşitliliği hakkında kapsamlı bilgi aldı.

"Adana, uluslararası yatırımcılar için stratejik bir merkez"

Ziyarette konuk heyete AOSB'ye yatırımın avantajlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Büyüknacar, Adana'nın yatırım açısından sunduğu eşsiz fırsatlara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemiz, yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya açılan kapı konumundadır. Hem lojistik hem de coğrafi açıdan çok güçlü bir noktadayız. Limanlara yakınlığımız, karayolu ve demiryolu bağlantılarımız, enerji altyapımız ve güçlü sanayi kültürümüzle yatırımcılar için sürdürülebilir ve stratejik bir üretim üssü sunuyoruz."

Büyüknacar, uluslararası yatırımların yalnızca bölgesel kalkınmayı değil, ülke ekonomisinin küresel rekabetteki yerini de doğrudan etkilediğini belirterek, "Bu nedenle dünya çapında itibara sahip firmaların bölgemize ilgisi son derece kıymetlidir. Biz AOSB olarak; üretimden lojistiğe, istihdamdan teknoloji transferine kadar her alanda bu iş birliklerini artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AOSB, yüksek standartları ve çevreci vizyonuyla fark oluşturuyor"

Ziyarette bölgenin teknik altyapısı hakkında bilgi paylaşımında bulunan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise,"Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, altyapısı tamamlanmış, çevreye duyarlı, yatırımcı dostu bir ekosisteme sahiptir. Fiziksel ve dijital altyapılarımızla üretimin her aşamasını destekleyen bir sistem kurduk. Arıtma sistemlerinden enerji altyapısına, sanayi-üniversite iş birliklerinden teknik eğitim yatırımlarına kadar her alanda sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla çalışıyoruz. Global markaların ilgisi, bu vizyonun doğru şekilde ilerlediğini gösteriyor"dedi.

Güvenli, verimli ve stratejik bir sanayi üssü

Japon heyet, ziyarette bölgedeki mevcut yatırım imkanlarını yerinde inceleyerek, AOSB'nin lojistik avantajları, çevre altyapısı ve sanayi profili hakkında kapsamlı bilgi aldı. Taraflar, muhtemel iş birliği alanlarını değerlendirdi.

Heyet üyeleri, AOSB yönetiminin gösterdiği yakın ilgi, şeffaf bilgilendirme ve samimi ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bölgenin yüksek standartlardaki altyapısı, sürdürülebilirlik odaklı hizmet anlayışı ve stratejik konumu, heyet tarafından dikkatle incelenirken takdirle de karşılandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana, Uluslararası Yatırımlar İçin Stratejik Merkez - Son Dakika

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