Adana ve İstanbul Sanayi İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana ve İstanbul Sanayi İşbirliği Güçleniyor

Adana ve İstanbul Sanayi İşbirliği Güçleniyor

Adana'da yapılan toplantıda sanayi işbirlikleri ve geleceğe odaklanma vurgulandı.

08.11.2024 20:17
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Adana'da, Adana Sanayi Odası (ADASO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis üyelerinin katılımıyla ortak toplantı düzenlendi.

ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, iki kent arasındaki işbirlikleri ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantıda yaptığı konuşmada, meclis üyeleriyle birlikte Adana'da olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Adana'daki başarılı şirketlerin İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer aldığını belirten Bahçıvan, "Bugün baktığımız zaman ilk ve ikinci 500'de 70'e yakın Adana menşeili, genel müdürlükleri veya fabrikaları burada olan firmamız bu listelerde yer almakta. Bu da sanayinin varlığı açısından Adana'nın ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor." dedi.

Sektör olarak artık geleceğe odaklanmak zorunda olduklarını ifade eden Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Kabul etmeliyiz ki Türkiye'de sanayi sektörümüz her zaman zorlu bir mücadele içerisinde. Ekosistem ve uygulanan politikalar ne yazık ki çoğu zaman istediğimiz rüzgarı bizim arkamıza katmıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde de hassas ve zorlu bir dönemden geçiyoruz. Benim en büyük endişem ve üzüntüm, bu kısa sürelerdeki sorunların içine takılıp geleceği kaybetmek, geleceğe dönük hamlelerimizi yeteri kadar yapmamak. Çünkü dünya çok çok hızlı değişiyor. Bu hızlı değişen dünyanın içerisinde de günlük problemlerimize ve sanayimizin rekabet gücünü kilitleyen sorunlara takılıp, asıl gelecekte yapmamız gerekenleri yapabilme ve onlara dönük fikirleri, hamleleri oluşturma noktasında zaman kaybetmemiz bizim açımızdan en büyük endişe."

İSO yönetimi olarak gündemlerinin ilk konusunun insan kaynakları olduğunu aktaran Bahçıvan, "Bu konuda neler yapılması gerektiğini de herhalde en iyi bilenlerden biriyiz ama bunun uygulamaya geçmesi noktasında maalesef yeteri kadar gücümüzü kullanamıyoruz. Yeteri kadar bunu doğru anlatamıyoruz. Bu konuda hepimizin çok daha güçlü ve cesur olması lazım. Çünkü para, kredi, arazi bir şekilde temin edilebiliyor ama insan temin edilemiyor. Kaçırdığınız bu ülkenin nitelikli gençlerini geriye dönüp temin etmek çok çok daha zor oluyor." diye konuştu.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da ülkenin sanayileşme yolundaki ilk adımlarının atıldığı Adana'nın geçmişten bugüne büyük yatırımlara ve sanayi atılımlarına ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Adana'nın güçlü nüfusu ve sanayi altyapısıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını anlatan Kıvanç, üretimden ihracata, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda kentin öncü rol üstlendiğini ifade etti.

Adana'nın 308 milyar liralık gayrisafi yurt içi hasıla ile Türkiye'de 10'uncu sırayı aldığını belirten Kıvanç, şöyle devam etti:

"Tarım alanındaki gücüyle ülkemizde 7'nci sırada bulunan Adana, verimli toprakları ve iklim avantajlarıyla tarımsal üretimde öne çıkmaktadır. İmalat sanayisinde ise 9'uncu sıradaki konumuyla dikkat çeken şehrimiz, sanayi altyapısındaki gelişmişliği ve üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olmaya devam etmektedir. Adana'mız 352 bin çalışan sayısıyla Türkiye genelinde 9'uncu sırada yer almakta ve ülke istihdamına önemli bir katkı sağlamaktadır. Hem iş yeri sayısındaki artışı hem de iş gücündeki potansiyeliyle Adana, bölgenin ekonomik merkezlerinden biri olarak dikkati çekmektedir."

Adana Ana Konteyner Limanı projesinin bölgenin ticari potansiyelinin maksimum düzeyde değerlendirilmesine imkan tanıyan stratejik bir yatırım olacağını vurgulayan Kıvanç, "Önümüzdeki yıllarda mevcut yatırımlara ek olarak yapılacak yeni yatırımlarla, Adana'nın çok daha yüksek bir ihracat performansına imza atacağına inanıyoruz. Özellikle sanayi alanında gerçekleştirilen projelerimiz, Adana'nın Türkiye ekonomisindeki konumunu güçlendirecek adımlar olarak öne çıkıyor. Adana'mız yakın gelecekte faaliyete alacağı önemli sanayi merkezleri ile global dünyanın ticari aktörlerinden birisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Adana ve İstanbul Sanayi İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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