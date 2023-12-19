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Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki Taşınmazın Kullanımı İçin Teklif Toplama İlanı - Son Dakika
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Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki Taşınmazın Kullanımı İçin Teklif Toplama İlanı

Ticaret Bakanlığı, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazın faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesi için teklif toplama ilanı yayımladı. Üstyapı, belirli faaliyetler kapsamında kullanılmak üzere yatırımcılara açık artırma usulüyle sunulacak.

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi\'ndeki Taşınmazın Kullanımı İçin Teklif Toplama İlanı
19.12.2023 - 09:41,
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Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Ceyhan ilçesi, Sarımazı SB Mahallesi Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki üstyapı, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve belirtilen faaliyetler kapsamında kullanılmak şartıyla, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Bir katlı üstyapının bedeli 291 bin 731 dolar ve teminat mektubu tutarı 30 bin dolar olarak belirlendi.

Başvuruların, belirlenen belgelerle 30 gün içinde Adana Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

Değerlendirme Komisyonunca uygun görülen başvuru sahipleri veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla komisyon tarafından belirlenecek tarihte açık artırma yapılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki Taşınmazın Kullanımı İçin Teklif Toplama İlanı - Son Dakika
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