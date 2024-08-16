Adana Yüreğir Belediyesi SGK Borçlarını Ödediğini Duyurdu

Ekonomi

Adana'da Yüreğir Belediyesi SGK'ya olan borçlarını ödediklerini belediye binasına astıkları dev pankart ile duyurdu. Başkan Ali Demirçalı, borçsuz bir belediye olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Türkiye genelinde belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan toplam borcu 96 milyar liraya ulaştı. Borçların tahsilatı için harekete geçen SGK, belediyelere icra tebligatlarını göndermeye başladı.

Pankartla borçlarının olmadığını duyurdu

Adana'nın merkez ilçe Yüreğir Belediye Başkanı CHP'li Ali Demirçalı ise belediyenin SGK'ya 13 milyon 520 bin 174 TL, vergi borcu olarak da 32 milyon 279 bin 199 TL olan borçlarını ödediklerini belediye binasına astığı dev pankartla duyurdu.

"Yıl sonuna kadar bütün borçları ödeyeceğiz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Başkan Demirçalı, borçsuz bir belediye olacaklarını anlatarak, "4 buçuk bir aylık zaman süresi içerisinde Yüreğir Belediyesi örnek olarak toparlandı. Bu süre içerisinde 1 kreş, 1 de kapalı semt pazarı hayata geçirdik. Bu 2 projenin tamamı biz geldikten sonraki yapılan ödemelerle tamamlandı. SGK ve maliyeye olan bizden önceki dönemden kalan borçları ödedik. Yıl sonu itibarıyla artık belediyemiz borcu olmayan, kendi ayakları üzerinde duran bir belediye olacak" dedi.

"Biz çalışıyoruz ve borcumuzu ödüyoruz"

Birçok hizmeti hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Demirçalı, "Kamuda açıklanan tasarruf tedbirlerine ek olarak biz de kendi tasarruf tedbirlerimizi uyguluyoruz. Mesaiyi ortadan kaldırdık, araç kiralama işini, servisi ortadan kaldırdık. Yüzde 20 gelirlerimizi arttırdık. Çok daha güzel günler bizi bekliyor. Bugün pankartı da bütün Adana halkına göstermek istedik. Biz çalışıyoruz ve borcumuzu ödüyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA