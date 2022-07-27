ATO Genel Sekreteri Yarman'ın babası vefat etti - Son Dakika
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ATO Genel Sekreteri Yarman'ın babası vefat etti

27.07.2022 16:38
ATO Genel Sekreteri Yarman'ın babası vefat etti

Adanalı sanayici Yılmaz Yarman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adanalı sanayici Yılmaz Yarman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana Ticatet Odası Genel Sekreteri Birol Yarman'ın babası olan eski sanayicilerden Yılmaz Yarman 89 yaşındaydı.

Üç çocuk babası olan Yılmaz Yarman'ın ölümü ailesinin yanı sıra tüm Adana iş dünyasında da üzüntüye neden oldu.

Adana Asri Mezarlıkta toprağa verilen Yılmaz Yarman'ın cenaze törenine ATO Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Başkan Yardımcıları Yücel Bayram ve Aycan Aktürk, yönetim kurulu üyeleri, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Şahin Bilgiç ile Yarman ailesinin çok sayıda seveni katıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Genel Sekreteri Yarman'ın babası vefat etti - Son Dakika

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