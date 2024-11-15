Adıyaman Badem Üretimi Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adıyaman Badem Üretimi Yükseliyor

Adıyaman'da badem üretimi geçen yıla göre 29 bin tona çıkarak rekor kırdı.

15.11.2024 12:18
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Türkiye'nin en büyük badem üretim merkezlerinden olan Adıyaman'da, geçen yıl 21 bin ton olan üretim bu yıl 29 bin tona yükseldi.

Güneşli gün sayısının yüksek olması, gece-gündüz sıcaklık farkları ve bölgeye özgü toprak yapısı, ürünlerin aroma, tat ve kokusu dolayısıyla kaliteli bademlerin yetiştirildiği Adıyaman'da üretim her geçen yıl daha da artırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kentte geçen yıl 111 bin 214 dekarda üretilen 21 bin 299 ton bademden 1 milyar 107 milyon 548 bin lira gelir elde edildi. Badem üretimi bu yıl ise 29 bin ton dolayında gerçekleşti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, bu yıl bademde üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Kentin badem üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Kıyas, şöyle devam etti:

"Son yıllarda badem yetiştiriciliğinde çok büyük bir artış meydana geldi. Şu anda 110 bin dekar alanla Türkiye'de birinci sırada yer almaktayız. En büyük yetiştirici ilçemiz Kahta'da yaklaşık 60 bin dekar alanda üretim yapılıyor, sonrasında Besni, il merkezi ve Gölbaşı ilçelerimizde de badem yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ağaçlarımızın çoğu genç olduğu için verim her yıl gittikçe artmaktadır."

"Kendine özgü aroma, tat ve kokusu var"

Kıyas, kentin ikliminin badem yetiştiriciliğini olumlu etkilediğine işaret ederek "Adıyaman iklimi genel bütün bitkisel ürünlerin aroma ve tadında olumlu bir etki yapmaktadır. Özellikle güneşin bol olması, gece gündüz sıcaklık farkının bol olması ve toprağının da buna uygun olması nedeniyle bademde olduğu gibi diğer ürünlerimizde de kendine özgü aroma, tat ve kokusu var." dedi.

"Kentte 7 badem kırma tesisi var"

Kıyas, geçen yıla göre bu yıl rekoltede artış olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yıl özellikle iklim verileri nispeten geçen yıla göre daha iyi olduğu için verimiz geçen yıla göre daha fazla. Geçen yıl yaklaşık 21 bin ton badem üretimi yapılmışken bu yıl 29 bin ton civarı bir üretim bekliyoruz. Badem hasadı bitti çiftçilerimizden verileri alıyoruz. Badem yetiştiriciliğimizde çok olunca doğal olarak tarıma dayalı badem sayılarının içinde de bir gelişme var. Kentte 7 badem kırma tesisi var. Bunlar da Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'ndan yapılmış."

Kıyas, Kahta ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne ait badem kırma tesisiyle ülke genelindeki kooperatife bağlı tüm marketlere üretim yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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