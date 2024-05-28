Adıyaman'da arpa hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adıyaman'da arpa hasadı başladı

Adıyaman\'da arpa hasadı başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına başlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, kentin tarım potansiyeline dikkat çekerek, bu yıl yağışların mevsime yayılmasıyla birlikte verimin arttığını ve yaklaşık yüzde 20 ile 30 artan bir verim beklediklerini söyledi.

28.05.2024 12:07
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, merkeze bağlı Kuyulu köyü kırsalındaki hasat sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Kıyas, "İlimiz, bölgenin ve ülkemizin önemli tarım potansiyeline sahip illerinden biri. En büyük ekim alanlarımız, buğday ve arpadan oluşmaktadır. Yaklaşık 570 bin dekar buğday, 570 bin dekar arpayla en büyük ekim alanımız bu iki üründen meydana gelmektedir. Geçen yıl her iki üründen de 210 biner ton üretim elde ettik." dedi.

Düzenli yağışlarla rekoltede artış görüldüğünü belirten Kıyas, "Bu sene özellikle yağışların mevsime yayılması üreticilerimizi sevindirdi. Ürünün hem çıkış dönemi hem başağa kalkma dönemi hem de sap doldurma döneminde düzenli yağış oldu. Bu da verimin artmasını sağladı. Yani özellikle kuru tarım alanlarımızda, sulu tarım alanlarımız gibi bir verim oluşmaya başladı. Biz, bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 ile 30 artan bir verim bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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