Adıyaman\'da Hayvancılığa Destek

Tarım ve Orman Bakanlığının "Deprem Bölgesi Hayvancılık Destekleri" Projesi kapsamında Adıyaman'da 109 üreticiye süt sağım makinesi ve sağım hijyen kiti dağıtıldı.

Deprem bölgesinde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi Projesi" kapsamında 48 üreticiye sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi verildi.

Eğitime katılan 48 üreticiye sağım hijyen seti ve sertifika teslim edilirken toplam 109 üreticiye süt sağım makinesi ile sağım hijyen kiti dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım programına, Vali Abdullah Küçük, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, programda yaptığı konuşmada,"Deprem Bölgesi Hayvancılık Destekleri Projesi" kapsamında temin edilen süt sağım makineleri ve hijyen kitlerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Depremin ardından Adıyaman'da tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Küçük, projenin toplam bütçesinin 2 milyon 630 bin lira olduğunu, bunun yüzde 75'inin Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılandığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise süt hayvancılığında üretim kadar sütün hijyenik koşullarda elde edilmesinin ve güvenli şekilde tüketiciye ulaştırılmasının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Üreticilere doğru sağım teknikleri, sağım öncesi ve sonrası hijyen uygulamaları, ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu, sütün muhafazası ile kalite standartları konusunda uygulamalı eğitim verildiğini ifade eden Akkan, Adıyaman'da 275 bin 535 küçükbaş ve 103 bin 217 büyükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere süt sağım makineleri ve sağım hijyen kitleri teslim edildi.