Adıyaman Destek Merkezi 1 Yaşında

Ekonomi

GSK Türkiye'nin deprem bölgesinde hayata geçirdiği Adıyaman Destek Merkezi, kuruluşunun birinci yılını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan merkez, çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere bölge halkına geniş kapsamlı destek hizmetleri sundu.

Merkezde düzenlenen 1165 etkinlikte 35 binden fazla kişi katılım gösterdi. Bu etkinlikler aracılığıyla yaklaşık 600 üniversiteli genç, 1400 kadın, 1900 çocuk ve 91 engelli birey çeşitli hizmetlerden faydalandı.

Merkez, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle bölgedeki toplulukların yeniden güçlenmesine katkı sunmak amacıyla psikososyal destek, hijyen eğitimi, yaratıcı drama ve sanat atölyeleri gibi etkinlikler düzenledi.

"Bölge halkının yanında olmayı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, Adıyaman Destek Merkezi'nin topluluğun ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Çökdü, 80 kişilik GSK gönüllü ekibiyle bölge halkına hem fiziksel hem de psikolojik destek sunmaya çalıştıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Örneğin merkezdeki bir psikolog, yaşanan travmaların etkilerini hafifletmek adına bireylere kişisel destek sağlıyor. Bu yaklaşımla, merkez, bölgede yaşayanların ruhsal ve fiziksel sağlığını bütünsel olarak ele alarak fark yaratıyor. Birinci yılımızda, desteklerimizi daha da genişleterek, bölge halkının yanında olmayı sürdürüyoruz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise Adıyaman Destek Merkezi'nin deprem bölgesindeki halk için güvenli, destekleyici ve güçlendirici bir alan oluşturduğunu vurguladı.

Kırımlı, "GSK Türkiye ile birlikte bu merkezi hayata geçirmiş ve bir yıldır yaşatıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bir yıl boyunca yürüttüğümüz psikososyal destek çalışmalarıyla, bölge halkının iyileşme süreçlerine katkıda bulunarak onlara umut aşıladığımızı, kişisel gelişimlerine de katkı sunduğumuzu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu değerli işbirliğini geliştirerek, daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.