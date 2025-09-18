Afet Yönetimi İçin Yeni İHA: F-Rone

İstanbul Arel Üniversitesi Savunma Sanayi Kulübü'nden MCT Sensor Merkutech takımının geliştirdiği F-Rone insansız hava aracı (İHA) sayesinde afet anında bölgenin üç boyutlu (3D) haritası çıkarılarak ilgili kurumların yangın bölgelerini daha iyi analiz edebilmesi sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde Afet Yönetimi kategorisinde yarışan İstanbul Arel Üniversitesi Savunma Sanayi Kulübü öğrencileri, MCT Sensor Merkutech takımının projelerini tanıttı.

İstanbul Arel Üniversitesi MCT Sensor Merkutech Takım Kaptanı Yusuf Özdemir, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2021'den bu yana insansız hava araçları ve otonom sistemler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Özdemir, 2024'te Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi yarışmasında Warscope projesiyle şampiyon olduklarını hatırlatarak, proje kapsamında insanlarda merhamet ve empati duygusu uyandıran bir web aplikasyonu geliştirdiklerini dile getirdi.

Bu yıl afet yönetimi kategorisinde "F-Rone" isimli insansız hava aracıyla yarıştıklarını belirten Özdemir, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu projeyle geliştirdiğimiz F-Rone aracı, tam otonom veya manuel uçuş kabiliyetleri ile yangın anında yangın bölgesine giderek o bölgenin 3 boyutlu (3D) haritasını çıkartıyor ve daha sonra çıkarttığı bu 3D ölçeklenebilir haritayı ilgili kurumlarla paylaşıyor. Aynı zamanda kendi geliştirdiğimiz görüntü işleme algoritmaları sayesinde de yangın koordinatlarını işaretleyip yine ilgili kurumlara iletebiliyor."

Yangın tahribatı da saptanabilecek

Özdemir, projeyle afet durumlarında acil müdahaleyi kolaylaştırabilmek için gerekli verilerin hızlı bir şekilde analiz edilebilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İlgili kurumlar, gönderilen ölçeklenebilir haritalar sayesinde yangın bölgelerini daha iyi analiz edebilecek. Araç hangi bölge ne kadar sürede ne kadar tahribat yaşamış bunları saptayabilecek ve yangın koordinatlarını anlık olarak erişebildiği için daha ciddi müdahaleler sağlayabilecek. Bizim hedefimiz de bu alanda çalışmaya devam ederek ülkemize böyle bir insansız hava aracı kazandırmak."

İstanbul Arel Üniversitesinin kendilerine tahsis ettiği atölyede yürüttüklerini ifade eden Özdemir, ayrıca üniversitedeki mentör akademisyenler, danışman hocalar ve farklı öğrenci kulüpleriyle işbirliği içinde projeler geliştirdiklerini kaydetti.

"İhtiyaç duyduklarında biz her türlü desteği veriyoruz"

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Aziz Yılmaz da T3 Vakfı'na ve TEKNOFEST ekibine teşekkür ederek, böyle etkinliklerde gençlerin teknolojiye dokunduğunu, uygulama, deneme ve kendilerini ispatlama şansı bulabildiğini belirtti.

Yılmaz, TEKNOFEST'in Türk gençlerinin önünü açtığını dile getirerek, "Umarım bu katkı çok daha güzel, yüksek nitelik teknolojiye dönüşecek." dedi.

TEKNOFEST Adana'da Şampiyonlar Ligi'nde birinci olduklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Başarıyı korumak kolay değil. Biz aynı zamanda bir savunma sanayi kulübü kurduk üniversitemizde. Bu takımda 120 kişilik kulübün 12 kişilik öğrencilerle oluşturduğu bir takım ve bu takıma biz üniversite olarak araştırma merkezlerimizde her türlü desteği veriyoruz. Aynı zamanda kendilerinin rahatça çalışabilecekleri bir atölye ortamı sağladık. Ben danışma hoca olarak destek olmaya çalışıyorum. Gerektiğinde diğer hocalarımızdan da yönlendirip destek alabiliyoruz."

Yılmaz, öğrencilerin birçok proje üzerinde çalıştığını, fikirler geliştirdiklerini ve olgunluğa ulaşan projelere odaklandıklarını dile getirdi.

Savunma sanayi tecrübelerini üniversitenin imkanlarıyla birleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Desteğimize ihtiyaç duyduklarında biz her türlü desteği veriyoruz." dedi.