Afet Yönetimi İçin Yeni İHA: F-Rone - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Afet Yönetimi İçin Yeni İHA: F-Rone

Afet Yönetimi İçin Yeni İHA: F-Rone
18.09.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arel Üniversitesi'nin F-Rone İHA'sı, afet anında yangın bölgelerinin 3D haritasını çıkaracak.

İstanbul Arel Üniversitesi Savunma Sanayi Kulübü'nden MCT Sensor Merkutech takımının geliştirdiği F-Rone insansız hava aracı (İHA) sayesinde afet anında bölgenin üç boyutlu (3D) haritası çıkarılarak ilgili kurumların yangın bölgelerini daha iyi analiz edebilmesi sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde Afet Yönetimi kategorisinde yarışan İstanbul Arel Üniversitesi Savunma Sanayi Kulübü öğrencileri, MCT Sensor Merkutech takımının projelerini tanıttı.

İstanbul Arel Üniversitesi MCT Sensor Merkutech Takım Kaptanı Yusuf Özdemir, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2021'den bu yana insansız hava araçları ve otonom sistemler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Özdemir, 2024'te Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi yarışmasında Warscope projesiyle şampiyon olduklarını hatırlatarak, proje kapsamında insanlarda merhamet ve empati duygusu uyandıran bir web aplikasyonu geliştirdiklerini dile getirdi.

Bu yıl afet yönetimi kategorisinde "F-Rone" isimli insansız hava aracıyla yarıştıklarını belirten Özdemir, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu projeyle geliştirdiğimiz F-Rone aracı, tam otonom veya manuel uçuş kabiliyetleri ile yangın anında yangın bölgesine giderek o bölgenin 3 boyutlu (3D) haritasını çıkartıyor ve daha sonra çıkarttığı bu 3D ölçeklenebilir haritayı ilgili kurumlarla paylaşıyor. Aynı zamanda kendi geliştirdiğimiz görüntü işleme algoritmaları sayesinde de yangın koordinatlarını işaretleyip yine ilgili kurumlara iletebiliyor."

Yangın tahribatı da saptanabilecek

Özdemir, projeyle afet durumlarında acil müdahaleyi kolaylaştırabilmek için gerekli verilerin hızlı bir şekilde analiz edilebilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İlgili kurumlar, gönderilen ölçeklenebilir haritalar sayesinde yangın bölgelerini daha iyi analiz edebilecek. Araç hangi bölge ne kadar sürede ne kadar tahribat yaşamış bunları saptayabilecek ve yangın koordinatlarını anlık olarak erişebildiği için daha ciddi müdahaleler sağlayabilecek. Bizim hedefimiz de bu alanda çalışmaya devam ederek ülkemize böyle bir insansız hava aracı kazandırmak."

İstanbul Arel Üniversitesinin kendilerine tahsis ettiği atölyede yürüttüklerini ifade eden Özdemir, ayrıca üniversitedeki mentör akademisyenler, danışman hocalar ve farklı öğrenci kulüpleriyle işbirliği içinde projeler geliştirdiklerini kaydetti.

"İhtiyaç duyduklarında biz her türlü desteği veriyoruz"

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Aziz Yılmaz da T3 Vakfı'na ve TEKNOFEST ekibine teşekkür ederek, böyle etkinliklerde gençlerin teknolojiye dokunduğunu, uygulama, deneme ve kendilerini ispatlama şansı bulabildiğini belirtti.

Yılmaz, TEKNOFEST'in Türk gençlerinin önünü açtığını dile getirerek, "Umarım bu katkı çok daha güzel, yüksek nitelik teknolojiye dönüşecek." dedi.

TEKNOFEST Adana'da Şampiyonlar Ligi'nde birinci olduklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Başarıyı korumak kolay değil. Biz aynı zamanda bir savunma sanayi kulübü kurduk üniversitemizde. Bu takımda 120 kişilik kulübün 12 kişilik öğrencilerle oluşturduğu bir takım ve bu takıma biz üniversite olarak araştırma merkezlerimizde her türlü desteği veriyoruz. Aynı zamanda kendilerinin rahatça çalışabilecekleri bir atölye ortamı sağladık. Ben danışma hoca olarak destek olmaya çalışıyorum. Gerektiğinde diğer hocalarımızdan da yönlendirip destek alabiliyoruz."

Yılmaz, öğrencilerin birçok proje üzerinde çalıştığını, fikirler geliştirdiklerini ve olgunluğa ulaşan projelere odaklandıklarını dile getirdi.

Savunma sanayi tecrübelerini üniversitenin imkanlarıyla birleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Desteğimize ihtiyaç duyduklarında biz her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Teknofest, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afet Yönetimi İçin Yeni İHA: F-Rone - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:51:51. #7.11#
SON DAKİKA: Afet Yönetimi İçin Yeni İHA: F-Rone - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.